Il festival “Presente Prossimo” propone un laboratorio di lettura, visione e scrittura con Giorgio Vasta. Il programma prevede quattro incontri previa prenotazione sabato 14 dicembre dalle 15 alle 18, domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, sabato 18 gennaio dalle 15 alle 19 e domenica 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 alla biblioteca comunale di Albino.

Il corso – intitolato “Avere una storia” – approfondirà i nessi fra l’esperienza sentimentale e il racconto, nella consapevolezza che “avere una storia” è quanto le persone dicono più spesso quando parlano delle loro relazioni d’amore, ma, di fatto, una storia tutti ce l’hanno in ogni momento, per il semplice fatto di stare al mondo. Allora perché si dice di avere una storia solo quando si sta con qualcuno? Partecipando al corso lo si potrà scoprire.

Il numero dei partecipanti è di massimo 25 persone: è possibile iscriversi attraverso il form sul sito di Presente Prossimo: https://presenteprossimo.it/edizione-2019/iscrizioni/

Ecco i dettagli.

Lezione 1

Accade da sempre, talmente da dare la sensazione che il primo incontro – ciò che poi a volte conduce allo strutturarsi di una coppia – sia una cosa sempre identica a se stessa. Basta invece prendere la messinscena di quello che probabilmente è il primo incontro più conosciuto della storia della letteratura, quello tra Romeo e Giulietta, per rendersi conto che da Shakespeare in poi quel momento di reciproco incanto è stato riraccontato tantissime altre volte, sempre riuscendo a variarlo così da far affiorare ogni volta una sua diversa sfumatura di senso. Tra letteratura e cinema, una piccola storia del “colpo di fulmine”.

Lezione 2

Di quella cosa che in breve possiamo chiamare conflitto hanno bisogno tanto le narrazioni, perché è il loro principale nutrimento, quanto – nostro malgrado (ma ne siamo proprio sicuri?) – i legami sentimentali. Perché venendo a coincidere con una frizione, il conflitto è ciò che “fa muovere” una storia, ciò che la accende, la scintilla che ha sia la capacità di illuminare sia quella di ridurre tutto in cenere, dunque la zona di contrasto in cui ogni legame corre il rischio di rivelarsi a se stesso oppure di scomparire. Pur essendo ognuno di noi un esperto del litigio, può tornare utile dare un’occhiata al modo in cui le narrazioni hanno saputo nel corso del tempo mettere in scena l’attrito amoroso.

Lezione 3

C’è un momento – a volte anche più di uno – nel quale abbiamo sentito che il nostro legame sentimentale conoscenza una densità straordinaria. Non si tratta necessariamente di un momento canonico (dal giorno del proprio matrimonio a quel bellissimo viaggio fatto insieme), anzi molto spesso coincide con un istante del tutto basso e prosaico, con un pezzettino di quotidiano che, nella maggior parte dei casi considerato irrilevante, rivela di colpo una tale intensità da farsi percepire come struggente. Andiamo allora a esplorare una serie di microsituazioni narrative, inedite e sorprendenti, in cui il legame sentimentale raggiunge la sua massima consistenza.

Lezione 4

Se il primo incontro è il “boy meets girl”, quando tutto comincia e dire “Ho una storia” diventa logico e naturale, il “girl leaves boy”, dunque la separazione, è qualcosa di cui non possiamo non fare esperienza, da un lato perché è ciò che durante il legame continuiamo a temere, ed è quindi presente sotto forma di fantasma della fine, e dall’altro perché – ahinoi! – qualche volta le storie finiscono in un vicolo cieco (e allora, per quanto tenaci si possa essere, tocca dire basta e andare via). Durante quest’ultimo incontro passeremo in rassegna le narrazioni del lasciarsi, provando a capire in che modo narratori diversi hanno inteso il patrimonio – senz’altro amaro, eppure sempre presente – che ogni separazione ci lascia in eredità.