Laboratori, camminata e spettacolo: 25 aprile sulle tracce della Resistenza

L’associazione Sotto Alt(r)a Quota insieme a diversi Comuni e associazioni promuove una serie di eventi per festeggiare l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Ecco il programma.

Mercoledì 25 aprile – camminata e spettacolo

Anche quest’anno il 25 aprile (Festa della Liberazione) l’associazione Sotto Alt(r)a Quota insieme all’ISREC organizza una camminata (lungo la pista ciclopedonale del Parco dei Colli) al Monumento dei partigiani nei boschi compresi tra Almé, Bergamo, Paladina, Ponteranica, Sorisole e Valbrembo.

Il monumento ricorda i partigiani caduti nel bosco del Parco dei Colli dopo l’assalto a Villa Masnada, avvenuto il 26 settembre 1944.

L’iniziativa è sostenuta dai Comune di Almè, Curno, Mozzo, Ponteranica e Villa d’Almé aderendo e partecipando insieme alle Acli provinciali di Bergamo, circolo Acli di Mozzo e Villa d’Almé, Anpi, sezione Anpi Colli di Bergamo, Associazione CulturALMEnte, Associazione Pensieri e Parole, Associazione Ponteranica Attiva, Gruppi di cammino di Mozzo, G.E.M., Gruppo Missionario di Mozzo.

Saranno quattro i luoghi dove ci si potrà ritrovare per poi camminare insieme all’interno del bosco del Parco dei Colli per raggiungere attraverso sentieri e piste ciclabili, il monumento.

– Alle 13.45 Curno: Municipio, piazza Papa Giovanni XXIII.

– Alle 14 Mozzo: Municipio, piazza della Costituzione.

– Alle 15 Villa d’Almé: Municipio, via Locatelli Milesi.

– Alle 15 Ponteranica: piazzale mercato, via Valbona.

L’arrivo dei quattro gruppi al monumento è previsto verso le ore 16.00 quando Dario Carta, collaboratore dell’Isrec, racconterà la vicenda storica dell’assalto a Villa Masnada e del conseguente eccidio di Petosino. Seguirà la lettura recitata con accompagnamento musicale di brani tratti dal libro “Pietro aspetta il sole” di Natale Mazzolà, a cura di SottoAlt(r)a Quota con l’attore Fabio Comana e il musicista Matteo Franchini.

Per la passeggiata si consigliano abbigliamento e scarpe comodi.

I laboratori

Venerdì 27 aprile alle 20.45 alla biblioteca comunale di Ponteranica verrà proposto un laboratorio di rilegatura di un diario, a cura di Ilaria Putti e Marta Rodeschini.

La partecipazione è gratuita (massimo 20 persone), grazie all’adozione del Comune di Ponteranica, iscrizione obbligatoria a saq.educativa@gmail.com

Sabato 28 aprile alle 15.30 alla biblioteca comunale di Mozzo sarà possibile partecipare a un laboratorio di graffito a cera su carta dal titolo “Lampi di Memoria”, a cura di Rita Ceresoli.

Impressioni e ricordi legati alla Resistenza bergamasca daranno vita ad un libretto realizzato con la tecnica del graffito.

La partecipazione è gratuita (massimo 20 persone), grazie all’adozione del Comune di Mozzo, iscrizione obbligatoria asaq.educativa@gmail.com

Sabato 5 maggio alle 15.30 alla biblioteca comunale di Mozzo laboratorio di stampa tipografica a caratteri mobili, a cura di Ilaria Putti.

La partecipazione è gratuita (massimo 20 persone), grazie all’adozione del Comune di Mozzo, iscrizione obbligatoria a saq.educativa@gmail.com

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.sottoaltraquota.it, visualizzare l’evento Facebook Camminata tracce Resistenza oppure inviare un’e-mail a sottoaltraquota@gmail.com