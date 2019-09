“La Traviata” apre la nona stagione lirica di Seriate

Torna nel palinsesto del Cineteatro Gavazzeni la stagione lirica «Città di Seriate». Al nono appuntamento, organizzata dal cineteatro Gavazzeni, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la direzione artistica del maestro Antonio Brena, aprirà il sipario domani, venerdì 23 febbraio, alle 21, con «La traviata» di Giuseppe Verdi. Si proseguirà il 13 aprile con «Carmen» di George Bizet, per chiudere l’11 maggio con «L’Elisir d’amore» di Gaetano Donizdetti.

“Come ogni anno la stagione lirica si attesta ad appuntamento ben voluto dalla città e ormani consolidata nella programmazione del cineteatro Gavazzeni, con cui si consolida di anno in anno la collaborazione – dichiara l’assessore alla Cultura Ester Pedrini -. Come per la scorsa edizione, è il cineteatro a organizzare il cartellone operistico, con la guida artistica del maestro Antonio Brena, sotto la forte spinta e sostegno dell’Assessorato alla Cultura. Crediamo sia importante investire nell’opera, perché è un’espressione d’arte completa, fatta di recitazione, canto, musica, costumi e scene. Fatta di bellezza del teatro lirico e delle sue storie senza tempo. Invitiamo tutti, soprattutto i giovani, vista la politica dei prezzi abbordabili, a venire a teatro per scoprire l’incanto dell’opera”.

Il filo conduttore dei titoli scelti sono gli avvenimenti di cronaca legati al femminicidio. “Le problematiche legate alla donna sono da sempre presenti nelle opere – spiega il direttore artistico Antonio Brena -. Nella Traviata ci si imbatte nell’amore non corrisposto, rivelatosi negativo per Violetta, che perderà la vita, respinta, senza essere stata compresa, bensì fraintesa. In Carmen c’è l’innamorato non corrisposto che, non accettandolo, uccide l’oggetto del suo amore. Infine, l’Elisir d’amore, dove la donna prende in mano la situazione amorosa e la gestisce portandola al lieto fine”.

La stagione si aprirà venerdì 23 febbraio con “La traviata”, eseguita dal coro e orchestra Gavazzeni di Bergamo, diretta dal maestro Antonio Brena. Opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, “La traviata” si basa su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas, che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte della cosiddetta «trilogia popolare» di Verdi, con Il trovatore e Rigoletto. Noto il brano «Libiamo ne’ lieti calici» del primo atto del dramma lirico in cui si racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata famiglia e una cortigiana di dubbi costumi, Violetta. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di lei a causa della tisi. Due sono i cardini del dramma: amore e morte, attorno ai quali si aggira l’ispirazione del musicista nell’esprimere il dolore. La morte è già negli estenuanti accordi con cui si apre il preludio, sembra che Verdi intenda dare da subito una sintesi rapida del dramma.

Sono già disponibili le prevendite acquistabili alla biglietteria del Gavazzeni da lunedì a venerdì dalle 20 alle 23 e sabato e domenica dalle 14.30 alle 23.30, al costo di 15 euro intero e 10 euro ridotto under 26.

A seguire il 13 aprile, sotto forma di concerto, la “Carmen” di George Bizet con il coro Gavazzeni di Bergamo, diretto dal maestro Brena, e il pianista Damiano Ceruti. Considerata opera nazionale francese, simile all’Aida in Italia, è una storia d’amore e morte, che tocca i vertici più alti della drammaticità.

L’opera, in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, è tratta da una novella di Prosper Mérimée (1845). I biglietti costeranno 10 euro intero e ridotto 8 euro per gli under 26.

Terzo e ultimo titolo “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, in scena l’11 maggio, con il coro e orchestra Gavazzeni di Bergamo, diretta dal maestro Damiano Ceruti. Melodramma giocoso in due atti di Donizetti, su libretto di Felice Romani, racconta la storia dell’umile contadino Nemorino innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto con l’arrivo di Dulcamara che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore… Il costo dei biglietti è di 15 euro intero e 10 euro ridotto under 26.

Per avere maggiori informazioni contattare: 035.294868, negli orari di apertura.