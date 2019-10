La tradizione d’autunno: a Monasterolo castagne, cotechini e prodotti locali

Sabato 12 e domenica 13 ottobre Monasterolo Del Castello si scalda all’insegna della tradizione con caldarroste e alcuni prodotti tipici bergamaschi.

Come ogni anno, il mese di ottobre è il mese “più caldo”, perché è il periodo dove le vere feste cominciano ad accogliere tutti coloro che vogliono passare in compagnia una o più giornate, gustandosi, magari, prodotti locali, come da tradizione.

E’ l’ora di Monasterolo a dare il via alla “Sagra delle caldarroste”, un evento suddiviso in due giornate con diverse attività culturali e gastronomiche, proposte dalla Pro Loco del Paese.

L’evento avrà luogo in Piazza IV Novembre Sabato 12 Ottobre; la giornata prevede:

– il laboratorio “Creare a 4 mani” organizzato dall’Associazione APUS alle 15:00;

– caldarroste, cotechini e patatine dalle 17:00;

– l’attività di Linfodrenaggio in preparazione all’inverno, organizzato dall’Associazione APUS alle 18:00;

– l’Happy Hour a cura di Bar X e La Dama Bianca dalle 18:30;

– la degustazione di trippa con verdure, polenta “consada”, polenta e salame con panna dalle 19:00;

– la musica e il Dj set. Karaoke e Piano Bar dalle 18:30, con la partecipazione di Chiara Nicoli.

Di seguito, Domenica 13 Ottobre la giornata prevede:

– l’apertura mostra mercato dei prodotti tipici in Via XI Febbraio alle 10:00;

– le visite guidate al Castello di Monasterolo (solo su prenotazione) alle 10:30;

– il pranzo degustazione in Piazza IV Novembre (solo su prenotazione) alle 12:15;

– caldarroste, cotechini alla Casa della Gente dalle 14:30;

– lo Spettacolo di Giocoleria e arte Circense a Cura di Spazio Circo in Piazza IV Novembre alle ore 15:30;

– a seguire, ci saranno laboratori di giocoleria per i più piccoli.

L’Associazione APUS, in occasione di questa giornata, ha proposto una serie di laboratori rivolti a grandi e piccini. I laboratori previsti sono:

– “Lavorare l’argilla per tutta la famiglia” dalle 14:30 alle 16:00;

– Esposizione dei lavori decorativi per l’autunno/inverno dalle 14:30 alle 17:00;

– “Colorare l’Autunno” dalle 15:00 alle 16:30;

– “Il raccolto per l’inverno” dalle 16:30 alle 17:00;

– Affrontiamo l’inverno in allegria “Presentazione Yoga della Risata”.

La sagra avrà termine alle 18:00.