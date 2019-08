“La sfida dei cambiamenti climatici”, al Polaresco spunti di riflessione e possibili azioni

Venerdì 10 maggio alle 21 all’auditorium dello Spazio Polaresco l’Associazione Proletari Escursionisti – Ape Bergamo organizza un incontro dal titolo ‘’La sfida dei cambiamenti climatici’.

Interverranno:

– Damiano di Simine (responsabile scientifico Legambiente Lombardia);

– Piero Maestri (Jacobin Italia);

– Andrea Torti (Friday For Future Milano);

– Giovanni Bettinelli (Friday For Future Bergamo).

Sono invitati a partecipare tutti e tutte: singoli cittadini, associazioni, realtà, comitati territoriali, collettivi e gruppi informali.

L’ingresso è gratuito e non è prevista prenotazione.

“Per garantire la protezione dell’ecosistema serve un cambio radicale del sistema economico e sociale”. È questa la frase che più di tutte riassume lo spirito delle mobilitazioni che stanno scuotendo l’Europa da mesi a questa parte. Ed è questa una delle frasi più significative contenute nel manifesto prodotto collettivamente da tutte le sezioni territoriali italiane di Friday For Future, riunitesi durante l’assemblea nazionale del 13 aprile a Milano.

Gli scienziati di tutto il mondo sono ormai unanimemente d’accordo nel ritenere la situazione climatica e ambientale attuale una vera e propria emergenza che richiede un cambio di rotta repentino e radicale.

Tale situazione non può e non deve essere però analizzata avulsa da quello che è il contesto socio-economico in cui è inserita, un sistema produttivo e un modello di consumo che genera tossicità per l’ecosistema, produce profonde diseguaglianze sociali, preda e cementifica i territori, arricchisce i pochi a danno dei molti.

Al netto di tutte le mobilitazioni e delle considerazioni riguardo a questa tematica, riteniamo che gli spazi politici in cui agire e costruire percorsi di conflittualità siano molti.

Per questo motivo Ape Bergamo si propone di creare occasioni di divulgazione e discussione pubblica su queste tematiche, affrontandole in primo luogo nella loro dimensione oggettiva e scientifica, per poi comprendere quali sono cause e ripercussioni su territori e ambienti in cui viviamo e che attraversiamo e agire di conseguenza.

Ape Bergamo

Ape Bergamo (ri)nasce nel 2018 rifacendosi allo spirito originario dell’Associazione Proletari Escursionisti, nata nel 1919 e poi sopravvissuta nel corso degli anni nonostante una storia travagliata. Antifascismo, antirazzismo e antisessismo sono valori cardinali dell’Associazione, a cui si aggiungono il rifiuto delle strutture gerarchiche, l’autorganizzazione e la solidarietà.

Il primo obiettivo nasce da un’esigenza comune, ovvero praticare l’escursionismo e l’alpinismo in maniera collettiva e partecipata, promuovendo la dimensione popolare, sociale ed inclusiva di tale attività sportiva, rigettando agonismo e competitività machista; ai cronometri e agli sponsor preferiamo la lentezza e il dialogo, al culto della prestazione individuale preferiamo la condivisione di esperienze e percorsi.

I membri dell’associazione spiegano: “Siamo convinti che l’escursionismo possa essere una pratica di riappropriazione collettiva di tempo libero e liberato, dal lavoro, dall’alienazione della solitudine e dalla frenesia del tempo in cui viviamo. A tutto ciò si aggiunge il bisogno di vivere e pensare la montagna in maniera alternativa, lontana da quella fruizione passiva tipica del turismo di massa o da quella strumentalizzazione retorica, tipicamente fascista, che vede la montagna come spazio libero su cui costruire una propria epica fatta di conquiste, vittorie esaltanti e dominio. Nostro obiettivo è quindi anche quello di contrastare questa visione portando avanti percorsi che contro-narrino la montagna e la natura, mettendone in mostra le contraddizioni e le tensioni, facendo nostre le storie che dai quei territori hanno preso vita, storie di resistenza e di repressione”.

Per maggiori informazioni ape.bergamo@gmail.com.