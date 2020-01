“La polpa della città”, incontro con Giovanni Semi

Giovedì 23 gennaio alle 18 alla sala Zaninoni in via Zambonate 33 a Bergamo si terrà un incontro con il professor Giovanni Semi dal titolo “La polpa della città. Estrazione, rendita e futuro urbano” con il contributo di Nino Gandini socio Centro culturale NuovoProgetto e Associazione di Città Alta e i Colli.

Giovanni Semi è professore associato di Sociologia generale al dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università statale di Torino. Tra le tante pubblicazioni: The cities of art at the time of their aesthetic and social destructibility, 2019; Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, 2015.

“Le città si stanno trasformando sempre di più in spazi di estrazione di rendita. La bellezza delle città italiane, in particolare, è un veicolo di arricchimento per un numero elevato di attori economici e sociali, pubblici e privati. Come un estrattore di succhi il capitalismo contemporaneo si appropria dei luoghi, li spolpa letteralmente di attività, abitanti, memorie locali. Così facendo, però, lascia dietro di sé dei deserti molto particolari, strade piene di flussi turistici e vuote di abitanti, competizioni tra cittadini per appropriarsi del valore e un numero crescente di espulsi” (Giovanni Semi)