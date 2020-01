La pittrice Olena Khudoley in mostra a Ponte San Pietro

Esposizione di nature morte della nota pittrice di Almè Olena Khudoley fino al 9 febbraio a Ponte San Pietro in via Roma 36 di fronte la chiesa, mostra organizzata dall’associazione “Un Fiume d’Arte”, che promuove sempre molte iniziative artistiche e culturali di successo.

Per quanto riguarda Olena Khudoley, l’artista, per anni apprezzata maestra di pittura di scuole d’arte del territorio, vanta mostre personali e collettive, non solo in tutta Italia, ma anche all’estero, in particolare in Francia, da Parigi alla Loira alla Provenza, e ha ottenuto in questi anni importanti e prestigiosi riconoscimenti artistici in tutto il mondo.

Tra questi ricordiamo il premio istituito dall’Unione Europea, come una delle migliori artiste del vecchio continente, poi il Premio Antonello da Messina e ultimamente la selezione delle sue opere a New York da parte dell’esclusiva galleria d’arte “White Space Chelsea” di Manhattan “per aver valorizzato l’arte e la creatività italiana”, con la grandiosa manifestazione “PitturiAmo a New York-La tua Arte nella Capitale del Mondo” prevista dal 24 al 27 giugno di quest’anno, con inserimento della sua opera a tema mitologico “Bacco” in un catalogo di un ristretto numero di grandi artisti internazionali.

Dell’artista il critico d’arte Silvano Valentini afferma che “Olena Khudoley realizza incantevoli paesaggi e originali nature morte, ma esprime tutta la sua forte e debordante personalità e il suo non comune temperamento nella rappresentazione della figura umana, tra dettagli di stampo iperrealista e oniriche suggestioni tipiche del miglior surrealismo, soprattutto in una singolare visione fantasy della realtà, sia esteriore sia interiore, pregna di significati simbolici”.