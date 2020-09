“La notte dei racconti” a Pontirolo Nuovo

Riparte “…E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE…”, rassegna teatrale estiva organizzata da Arhat teatro con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pontirolo Nuovo.

Prossimo appuntamento:

“LA NOTTE DEI RACCONTI”

(ovvero … pillole di “FESTALIA” : la città di Teatromusicadanza)

Cinque Artisti in contemporanea…

in cinque diverse postazioni:

Francesco Chiari in : “Omaggio a Gianni Rodari”

Matteo Nicodemo in : “Conosci tu l’abbandono?”

Aqui Gaini in : “Agata … e la sua strada”

Emilio Riva in : “Storie del Sultano Panjà”

Grazia Butti in : “Requiem”

(Microspettacoli di 15 minuti cad.)

Al termine Arhat teatro presenta

“FIORI”

(rapsodia drammatica ispirata a “I fiori del male” di C.Baudelaire)

con: Samuele Farina

Regia: Pierluigi Castelli

VENERDI 4 – SABATO 5 SETTEMBRE 2020 – ORE 20,30

Presso cortile della sede di Arhat Teatro/Condominio Solidale

Via San Michele 1 – Pontirolo Nuovo – BG

(nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste contro la diffusione del COVID19)

Ingresso 5 Euro – (5o posti disponibili)

SI CONSIGLIA VIVAMENTE LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 320 8626995 (Segreteria Arhat Teatro)

N.B. – Si raccomanda inoltre di presentarsi all’ingresso con mascherine e in anticipo

per consentire le operazioni necessarie al rispetto delle norme sanitarie.

All’inizio della serata il cancello verrà chiuso e sarà proibito ogni accesso.

Come a tutti i teatranti il COVID19 ha provocato pesanti ripercussioni economiche a seguito di un lungo stop a tutte le attività, nonché alla cancellazione di molte di esse.

Tra queste vi è anche a FESTALIA (la città di TeatroMusicaDanza), il festival ideato da Arhat teatro, unico nel suo genere, che sarebbe giunto quest’anno alla sua terza edizione (programmata per il mese di giugno u.s.) e che, nei due anni precedenti, ha portato migliaia di persone per le vie, le piazze e i cortili di Pontirolo Nuovo.

Cogliendo al volo e in modo rigoroso le possibilità offerte dall’attuale normativa anticovid19 abbiamo pensato potesse essere un segnale importante, per tutti coloro che ci seguono con rinnovata attenzione e passione, proporne una “VERSIONE IN FORMA RIDOTTA” in cui concentrarsi in modo particolare sull’ARTE DEL NARRARE che vada oltre lo scontato e inflazionato “reading” ( termine ad effetto per definire una lettura) per presentare un possibile ventaglio di situazioni narrative in cui il teatro, nella sua accezione più importante, possa collocarsi a pieno titolo ed essere ritrovato da chi vi assiste.

E’ nata così l’idea della “NOTTE DEI RACCONTI” (ovvero FESTALIA IN PILLOLE) in cui ogni sera, in cinque postazioni, collocate in vari spazi del cortile e della nostra sede, si esibiranno in contemporanea cinque artisti in microspettacoli-narrazioni di 15 minuti cad. e che proporranno disparati generi interpretativi ed attorali (gli spettatori, non più di una decina per ogni microspettacolo, al termine di ogni replica verranno “fatti ruotare” di postazione in postazione dal personale addetto all’accoglienza).

FRANCESCO CHIARI in

“Omaggio a Gianni Rodari”

(a 100 anni dalla nascita e a 40 dalla sua scomparsa)

Un pot-pourri di alcune tra le più celebrate storie e filastrocche del grande scrittore e pedagogo piemontese giocate sulle corde eleganti di un cabaret ironico.

MATTEO NICODEMO in

“Conosci tu l’abbandono?”

Appunti lievi e attuali di fotografia compulsiva, quasi l’incipit di un corso, per aspiranti urbex (urban exploration).

AQUI GAINI in

“Agata…e la sua strada”

Un’intensa, appassionata, vibrante interpretazione attorale del viaggio “obbligato” di una donna nell’inferno “della strada”

EMILIO RIVA in

“ Storie a tavola del Sultano Panjà”

Racconti e favole per grandi e piccini proposte da un “fiabesco personaggio” in un vivace costume orientale: comicità a Go-Go

GRAZIA BUTTI in

“REQUIEM”

Un montaggio di testi tratti da riflessioni di Don Alessandro Deho…su un dolore non ancora vissuto: dall’ascolto del “Requiem” di Mozart allo scontro con la realtà Covid e il suo carico di dolore, dalla perdita degli affetti più cari alle domande brucianti sulla fede.

ARHAT TEATRO in

“FIORI”

(Rapsodia drammatica ispirata a “Les fleurs du mal” di C. Baudelaire)

con Samuele Farina – Regia: Pierluigi Castelli

Un’opera di cesello registico su alcuni snodi di un grande capolavoro letterario, una complessa partitura fisico-vocale dell’attore supportata dalle superbe musiche di Kitaro.

Un “Cavallo di battaglia” di Arhat teatro che ha riscosso particolari consensi in numerosi festival nazionali e internazionali. La NARR-AZIONE del/nel Teatro-danza.

… E IN CONCLUSIONE … NOVITÀ:

IL NUOVO, GRANDE SPETTACOLO DI ARHAT TEATRO PER SPAZI APERTI

La Rassegna teatrale si chiuderà

Venerdì 11 e sabato 12 settembre alle ore 21,15

con la Prima ufficiale del nuovo grande spettacolo per spazi aperti dell’ensemble di:

Arhat teatro (Elena Ranghetti – Samuele Farina)

e del suo gruppo collaboratore Tzelà Teatro

(Aqui Gaini – Emilio Riva – Grazia Butti – Sergio Miele).

Specials guests: le danzatrici Sara Battisti e Giuditta Pecis:

in

“SINFONIA DELLE SFERE”

sulle musiche di Mike Oldfield e con due “inserti” del Banco del Mutuo Soccorso

Montaggio e regia: Pierluigi Castelli

(seguirà scheda)

Ingresso 8 Euro – (6o posti disponibili)

SI CONSIGLIA VIVAMENTE LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 320 8626995 (Segreteria Arhat Teatro)