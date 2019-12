“La notte dei Doni” a Sotto il Monte storie della tradizione e musica

Nel nuovo e prestigioso Teatro di Sotto il Monte per la rassegna Teatro a Merenda in collaborazione con l’amministrazione comunale e la direzione artistica del teatro Giovanni XXIII arriva “La notte dei Doni”:

due attori otto peluches canto e musica con uno splendido organetto a manovella.

Due cantastorie, e Salvatore orsetto viaggiatore sono i protagonisti

della notte più lunga d’inverno passata a cantare e raccontare storie antiche e belle di Natale. incontreremo i personaggi che portano i doni per dare conforto, per costruire la speranza, facendo festa, suonando e cantando, nella notte più buia dell’anno.

Un orsetto di peluche, inaspettato ospite, irrompe nello spettacolo e convince i narratori a farlo diventare protagonista delle loro storie. Ma le sorprese non sono finite perché ora alla porta bussano un sacco di amici… Che la festa cominci, a Natale c’è posto per tutti!

Le narrazioni, dai toni a volte buffi a volte sentimentali, sono ispirate a storie popolari di Natale intorno ai Portatori di Doni che scendono dalla montagna che vengono da mare, tra cui non mancherà Santa Lucia a cavallo del suo asinello.

Il gioco comico tra i narratori – Chiara Magri ed Andrea Bonfanti – coinvolge il pubblico di grandi e piccini alternando racconti canti e melodie suonate con uno splendido strumento musicale raro e prezioso che porta il sapore e l’atmosfera del Natale d’altri tempi: l’ organetto a manovella.

L’appuntamento é per venerdì 13 dicembre alle ore 21, ingresso bambini 4 € adulti 5 €.

Venerdì 13 dicembre ore 21

Sotto il Monte

Teatro Giovanni XXIII Viale Pacem in Terris 30

LA NOTTE DEI DONI

Spettacolo di narrazione canto e musica con un organetto a manovella

Con Chiara Magri ed Andrea Bonfanti Teatro del Vento

rassegna TEATRO A MERENDA

Per tutti grandi e piccoli

ingresso bambini 4 € adulti 5 €

INFO

Teatro del Vento 348 3117058 – info@teatrodelvento.it

Teatro Giovanni XXIII 035 4360046

Biblioteca comunale 035 790760

www.teatrodelvento.it