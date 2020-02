La musica balcanica risuona la Teatro Filodrammatici

Dalla tradizione popolare a Goran Bregovic, dal rock sguaiato dei Gogol Bordello e alla disco balkan di Shantel, dalle Fanfare Ciocarlia alle Kocani Orkestar ai classici italiani in versione “Oppa un za za”.

La musica balcanica sarà protagonista al Teatro Filodrammatici di Treviglio venerdì 7 febbraio alle 21 (ingresso 12 euro) grazie ai Der Folk Ofen, una band di 12 componenti che ha percorso le valli e le pianure bergamasche e lombarde per le occasioni più diverse, ma sempre con l’unico intento di far ballare e divertire il pubblico.

Nel loro concerto “Der Folk Ofen Orobic Balkan Music” sanno unire la loro origine orobica con la passione balcanica: “Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Ossezia, Romania, Serbia, Slovenia, Turchia: queste le nostre radici, ma da qui Italia, Europa, America Africa, Asia, Mondo – spiegano i musicisti -. Come polline per le sue api, come petali di fiori portati dal vento”. Quando saranno accesi i riflettori nello storico teatro trevigliese, il gruppo proporrà una scaletta di 21 brani che contemplerà titoli della tradizione come Djelem Djelem (inno popolo rom) e Hava Nagila (canzone popolare ebraica) e pezzi contaminati dalla cultura europea e mondiale tra cui Kalashnikov di Bregovic e Moliendo Café nella versione della Fanfare Ciorcalia. “Il tutto intervallato da momenti di voice over, veri e propri inni alla libertà – aggiungono -. Finale, e bis, però restano una sorpresa!”. Non resta, quindi, che andare al Teatro Filodrammatici: pronti a lasciarsi trascinare dalla musica e farsi coinvolgere dall’energia dei DFO.

Informazioni

Informazioni per il pubblico: info@ teatrofilodrammaticitreviglio. it