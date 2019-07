“La luna”, in piazza Vecchia viaggio fra musica ed emozioni

Domenica 21 luglio alle 21.30 in piazza Vecchia a Bergamo Alta andrà in scena lo spettacolo “La Luna – Piccola opera per un uomo (e un grande passo per l’umanità)”.

Un viaggio fra le musiche e le ambientazioni lunari e notturne di Donizetti insieme ad altre celebri pagine di Bellini, Rossini, Verdi, Offenbach e Debussy di analoga ispirazione, omaggio sonoro a una delle più iconiche conquiste dell’uomo nel Novecento.

Progetto di Michele Balistreri, Paolo Cascio e Francesco Micheli dedicato ai 50 anni dell’allunaggio (1969-2019); musiche di Gaetano Donizetti ma non solo, testi e narrazione Francesco Micheli, Direttore Fabrizio Ventura, immagini Francesca Ballarini, costumi Cinzia Mascheroni, orchestra I Pomeriggi Musicali, Soprano Marta Torbidoni.

Una nuova produzione della Fondazione Teatro Donizetti, in collaborazione con Artosphere Festival (Fayetteville, Arizona).

La partecipazione è gratuita.

In caso di maltempo si terrà al Teatro Sociale.