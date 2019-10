La famiglia Addams, Terminator e Il giorno più bello del mondo: il week-end al cinema

Arriva al cinema “La famiglia Addams”. Il film d’animazione dedicato a una delle famiglie più celebri del grande schermo approderà nelle sale giovedì 31 ottobre, con Virginia Raffaele e Pino Insegno che prestano la propria voce per i personaggi di Morticia e Gomez, ovvero i genitori. Lo zio Fester è invece interpretato da Raoul Bova, mentre Mercoledì è Eleonora Gaggero. Spazio inoltre per Loredana Bertè, ovvero nonna Addams.

Altra novità è rappresentata da “Il giorno più bello del mondo”, diretto da Alessandro Siani, con protagonisti Alessandro Siani e Stefania Spampinato. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Terminator: dark fate”, “Stephen King’s doctor sleep” e “L’età giovane”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 20 e 22.30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 20 e 22.30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20.30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 17);

“Se mi vuoi bene” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“L’età giovane” (ora 20:30 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le verità” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Una vite, une vie” – Nell’ambito della rassegna Molte Fedi sotto lo stesso cielo – Prenotazione obbligatoria su www.moltefedi.it (ore 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15);

“Terminator: Dark fate” (ore 19:20, 22 e 00:50);

“Terminator: Dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25 e 00:40);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50);

“La famiglia Addams” (ore 14:15, 16, 17, 20:05 e 21:40);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50, 23 e 1);

“Stephen King’s doctor sleep” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:30);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:45, 19, 22:15 e 00:20);

“Maratona Halloween” (ore 00:30);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25 e 19:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:15, 19:15, 21:15 e 21:50);

“Joker” (ore 14, 16:30, 17:20, 19:30, 22:10, 22:45 e 23:50).

UCI CINEMAS a Curno

“La famiglia Addams” (ore 17 e 20:05);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 17:40, 20:20 e 22:40);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

“Terminator: Dark fate” (ore 17:15, 19:50 e 22:30);

“L’uomo del labirinto” (ore 16:30, 20:10 e 22:20);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:15, 19 e 22:15);

“Stephen King’s doctor sleep” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:40);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:55);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 16:45);

“Maleficent – Signora del male” (ore 16:40, 19:15 e 21:50);

“Joker” (ore 17, 19:30 e 22:10);

“Downton Abbey” (ore 16:20 e 19:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 18:30 e 21:30);

“Downton Abbey” (ore 18:10, 20.20 e 22.35);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 18:15, 20:20 e 22.30);

“Joker” (ore 18:05, 20.20 e 22:40);

“La famiglia Addams” (ore 18:05 e 20);

“L’uomo del labirinto” (ore 18:05, 20:20 e 22:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:05, 20:15 e 22:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 20);

“Terminator – Dark fate” (ore 22:30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“La donna elettrica” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità (ore 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Restiamo amici” (ore 15 e 20:30).

VENERDI’ 1° NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 15, 17:30, 20 e 22.30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:30, 16:30, 17:45, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 15.30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 15, 17:30, 20 e 22.30);

“La famiglia Addams” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20.30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 15 e 17:45);

“Se mi vuoi bene” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 16, 18:30 e 21);

“L’età giovane” (ore 16, 18, 20:30 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 15 e 17:30);

“Le verità” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Terminator: Dark fate” (ore 11:40, 19:20 e 22);

“Terminator: Dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Daaka” (ore 14:05);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 11:20, 16:45, 19 e 22:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15 e 22:20);

“La famiglia Addams” (ore 10:30, 14:15, 16, 17, 20:05 e 21:40);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 11, 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“Joker” (ore 10:45, 14, 16:30, 17:20, 19:30, 22:10 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25 e 19:10);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 11:30, 13:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:15, 19:15, 21:15 e 21:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 10:40, 16:10, 19 e 22:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22);

” Scary stories to tell in the dark” (ore 23 );

“Terminator: Dark fate” (ore 11:30, 14:30, 17:15, 19:50 e 22:30);

“L’uomo del labirinto” (ore 11:20, 14:40, 16:30, 20:10 e 22:20);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:55);

“La famiglia Addams” (ore 11:15, 14:15, 17 e 20:05);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 11:15, 15:15, 17:40, 20:20 e 22:40);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 13:55 e 16:45);

“Maleficent – Signora del male” (ore 10:45, 13:45, 16:40, 19:15, 20:15 e 21:50);

“Joker” (ore 14, 17:30, 19:30 e 22:10);

“Il piccolo yeti” (ore 10:30 e 14:10);

“Downton Abbey” (ore 16:20 e 19:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:40, 19:30 e 22:15);

“Downton Abbey” (ore 18:10, 20.20 e 22.35);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 15:20, 17:30, 20:20 e 22.30);

“Joker” (ore 15:15, 17:35, 20.20 e 22:40);

“La famiglia Addams” (ore 14:40, 17:20 e 20);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:45, 17:20, 20:20 e 22:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:45, 17:15, 20:15 e 22:30);

“Terminator – Dark fate” (ore 14:40 e 22:30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 15:30).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 14, 16, 18 e 20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 16 e 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“La famiglia Addams” (ore 14:10, 15:45 e 17.20);

“Terminator: Dark fate” (ore 14:10 e 18:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 14:30, 17:30 e 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Joker” (ore 18:55 e 21:15);

“Downton Abbey” (ore 16:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Se mi vuoi bene” (ore 16 e 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Maleficent – Signora del male” (ore 16 e 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Joker” (ore 21).

SABATO 2 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 15, 17:30, 20 e 22.30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:30, 16:30, 17:45, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 15.30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 15, 17:30, 20 e 22.30);

“La famiglia Addams” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20.30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 15 e 17:45);

“Joker” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre. Cineclub ragazzi” (ore 16);

“Joker” (ore 18:30 e 21);

“L’età giovane” (ore 16, 18, 20:30 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 17:30);

“Le verità” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 15:30 e 21);

“Aquile randagie” (ore 18:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“La famiglia Addams” (ore 14:15, 16, 17, 20:05 e 21:40);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Daaka” (ore 14:05);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:45, 19 e 22:15);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15 e 22:20);

“Terminator: Dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Terminator: Dark fate” (ore 19:20 e 22);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25 e 19:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:15, 19:15, 21:15 e 21:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“Joker” (ore 14, 16:30, 17:20, 19:30, 22:10, 22:45 e 23:50);

“The hole – L’abisso” (ore 00:30).

UCI CINEMAS a Curno

“La famiglia Addams” (ore 14:50, 17 e 20:05);

“Terminator: Dark fate” (ore 14:30, 17:15, 19:50, 22:30 e 00:20);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 13, 16:10, 19 e 22:15);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

” Tutto il mio folle amore” (ore 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 15:15, 17:40, 20:20 e 22:40);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:55 e 00:55);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:40, 16:30, 20:10 e 22:20);

“Downton Abbey” (ore 16:20 e 19:20);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 16:40, 19:15, 20:15 e 21:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 13:55 e 16:45);

“Joker” (ore 14, 17:30, 19:30 e 22:10);

“Il piccolo yeti” (ore 14:10);

“The hole – L’abisso” (ore 1).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:40, 19:30 e 22:15);

“Downton Abbey” (ore 18:10, 20.20 e 22.35);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 15:20, 17:30, 20:20 e 22.30);

“Joker” (ore 15:15, 17:35, 20.20 e 22:40);

“La famiglia Addams” (ore 14:40, 17:20 e 20);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:45, 17:20, 20:20 e 22:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:45, 17:15, 20:15 e 22:30);

“Terminator – Dark fate” (ore 14:40 e 22:30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 15:30).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 16, 18 e 20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 16 e 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“La famiglia Addams” (ore 16, 17.35 e 19:10);

“Terminator: Dark fate” (ore 16:20 e 18.40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:30);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 17:30 e 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:10);

“Downton Abbey” (ore 21:15 e 23:30);

“Joker” (ore 21:15 e 23:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Se mi vuoi bene” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Joker” (ore 21).

DOMENICA 3 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:30, 16:30, 17:45, 18:30 e 20:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 15.30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“La famiglia Addams” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 15 e 17:45);

“Joker” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 15.15, 17.45 e 21);

“L’età giovane” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 15 e 17:30);

“Le verità” (ore 21).

AUDITORIUM LAB 80 a Bergamo

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 18);

“Aquile randagie” (ore 15:30 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Terminator: Dark fate” (ore 11:40, 19:20 e 22);

“Terminator: Dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15 e 22:20);

“Daaka” (ore 14:05);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 11, 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“La famiglia Addams” (ore 10:30, 14:15, 16, 17,20:05 e 21:40);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 11:20, 16:45, 19 e 22:15);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Maleficent – Signora del male” (ore 11:30, 13:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:15, 19:15, 21:15 e 21:50);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25 e 19:10);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Joker” (ore 10:45, 14, 16:30, 17:20, 19:30, 22:10 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“Il re leone” (ore 11:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:55);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

” Stephen King’s doctor sleep” (ore 10:40, 16:10, 19 e 22:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 11:15, 15:15, 17:40, 20:20 e 22:40);

“La famiglia Addams” (ore 11:15, 14:15, 17:10 e 20:05);

“L’uomo del labirinto” (ore 11:20, 14:40, 16:30, 20:10 e 22:20);

“Terminator: Dark fate” (ore 11:30, 14:30, 17:15, 19:50 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 10:30 e 14:10);

“Downton Abbey” (ore 16:20 e 19:20);

“Joker” (ore 14, 17:30, 19:30 e 22:10);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 13:55 e 16:45);

“Maleficent – Signora del male” (ore 10:45, 13:45, 16:40, 19:15, 20:15 e 21:50);

“Il re leone” (ore 11).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 15:40, 18:35 e 21:25);

“Downton Abbey” (ore 17, 19.15 e 21.30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:40, 16:40, 18:40 e 20.45);

“Joker” (ore 16:35, 18:55 e 21:30);

“La famiglia Addams” (ore 14:30, 17 e 19:10);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:35, 17, 19:20 e 21:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:30, 16:45, 19 e 21:15);

“Terminator – Dark fate” (ore 14:30 e 21:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:45).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 14, 16, 18 e 20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 16 e 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“La famiglia Addams” (ore 14:10, 15:45 e 17:20);

“Terminator: Dark fate” (ore 14:10 e 18:40);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 14:30, 17:30 e 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Downton Abbey” (ore 16:30 e 21:15);

“Joker” (ore 18:55 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Se mi vuoi bene” (ore 16 e 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Maleficent – Signora del male” (ore 16 e 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Joker” (ore 15, 17:30 e 21).

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “L’età giovane” (84min – Drammatico – Belgio). Nel moderno Belgio, Ahmed è un giovane fanatico di origine magrebina che, appena uscito dall’infanzia, ha intenzione di uccidere la sua insegnante in nome della sua religione. Come può l’amore per la vita vincere il suo desiderio di provocare la morte di qualcuno?

– “Le verità” (106min – Drammatico – Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “Una vite – Une vie” (118min – Drammatico – Francia e Belgio). Normandia, 1819. Jeanne Le Perthuis des Vauds, una giovane donna troppo protetta e piena di sogni ancora infantili, esce dal convento in cui è stata educata e sposa Julien de Lamare. L’uomo si rivelerà presto brutale, avaro e volubile ma le illusioni di Jeanne spiccheranno gradualmente il volo.

– “La donna elettrica” (101min – Drammatico – Islanda, Francia e Ucraina). Halla è una donna dallo spirito indipendente che ha superato da un bel po’ la quarantina. Dietro la tranquillità della sua routine si nasconde però un’altra identità che pochi conoscono. Conosciuta come “la donna della montagna”, Halla è infatti un’appassionata ambientalista che ha ingaggiato una guerra solitaria contro l’industria dell’alluminio, che sta cercando di espandersi nella sua Islanda. Con le sue azioni che diventano sempre più audaci e con il negoziato tra il governo islandese e la multinazionale cinese dell’alluminio rimandato, Halla è costretta a rivedere le sue priorità quando le comunicano che è stata accettata la sua richiesta di adozione. In Ucraina c’è una piccola bambina che l’aspetta ma Halla vuole prima mettere a segno il suo ultimo attacco.

– “Restiamo amici” (87min – Commedia – Italia). Alessandro Colonna, pediatra ospedaliero, vive con suo figlio adolescente Giacomo, da quando Maria è morta prematuramente. Amici e suoceri lo esortano: a quasi 40 anni dovrebbe recuperare lo slancio e trovare un nuovo amore. Una telefonata giunge improvvisa dal Brasile: Gigi, il suo migliore amico, è malato e chiede di lui. Alessandro, vedovo sull’orlo della depressione, si ritrova di colpo nella ridente isola di Natal. Al traguardo di una vita a cento all’ora, l’amico gli chiede aiuto. Il padre gli ha lasciato un’eredità vincolata perché destinata a un nipote. Ma lui non ha figli. Soluzione: fingere con l’aiuto di Alessandro la sua dipartita e inventarsi in Giacomo un erede. Con la sua (finta) morte potrà intestare i soldi a un figlio naturale al compimento dei diciotto anni. Alessandro è allibito: fingere che Maria abbia concepito il loro figlio con lo scapestrato Gigi? La posta in gioco sono tre milioni di euro…

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “Se mi vuoi bene” (100min – Commedia – Italia). Diego, avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza a ognuno di loro.

– “Angry birds2 – Nemici amici per sempre” (99min – Animazione – Finlandia e Usa). All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo le loro isole, gli uccelli arrabbiati Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck, Silver, e si uniscono alla squadra dei maialini Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Giungeranno così a una tregua e creeranno un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

– “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (145min – Drammatico – Brasile). Rio de Janeiro, anni Cinquanta. La storia della vita di Guida ed Euridice Gusmão, cresciute per essere invisibili agli occhi della società brasiliana in un periodo che non riservava spazio e attenzione alle donne.

– “Aquile randagie” (107min – Commedia – Italia). Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di Oscar – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto.

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Il giorno più bello del mondo” (104min – Commedia – Italia). Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Giele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

– “Scary stories to tell in the dark” (107min – Horror – Usa). Nel 1968, un gruppo di adolescenti si avventura in un’abitazione segnata da oscuri segreti familiari. La scoperta di un libro dai malefici poteri farà li catapulterà al centro dei loro peggiori incubi.

– “Terminator: Dark fate” (128min – Azione – Usa). Grace, soldato geneticamente potenziato, viene dal futuro per salvare Dani Ramos, giovane operaia messicana impiegata in una fabbrica automobilistica. Dal futuro per ucciderla viene pure Rev-9, un Terminator evoluto, indistruttibile e proteiforme. Dal passato ritorna invece Sarah Connor che caccia e abbatte Terminator da decenni con l’aiuto di una fonte misteriosa. Unite dal destino, lottano nel presente per proteggere il futuro capo della resistenza contro l’Intelligenza Artificiale. Al di là del muro e decise a sbarcare in Texas per recuperare l’unica arma che possa fermare un Rev-9, chiedono aiuto a un vecchio amico, che integra il team femminile e le dà ancora di santa ragione.

– “L’uomo del labirinto” (130min – Thriller – Italia). Samantha Andretti è stata rapita una mattina d’inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei c’è un profiler, il dottor Green: sostiene che l’aiuterà a recuperare la memoria e che insieme cattureranno il mostro. Ma l’avverte che la caccia non avverrà là fuori, nel mondo reale. Bensì nella sua mente. Bruno Genko, invece, è un investigatore privato. Quindici anni prima è stato ingaggiato dai genitori di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso che la ragazza è riapparsa, sente di avere un debito con lei e proverà a catturare l’uomo senza volto che l’ha rapita. Ma quella di Genko è anche una lotta contro il tempo: un medico gli ha detto che gli restano due mesi di vita. E, per uno scherzo del destino, quei due mesi sono scaduti proprio nel giorno in cui Samantha è tornata indietro dal buio. Chi giungerà prima alla verità: l’investigatore o il profiler? Ma siamo sicuri che, alla fine di tutto, ci sia un’unica verità? Questa, dopotutto, non è un’indagine come le altre: qualcuno ha un segreto, qualcuno sta mentendo. E da qualche parte, là fuori, c’è un labirinto pieno di porte. E dietro ognuna si nasconde un enigma, un inganno

– “Stephen King’s doctor sleep” (151min – Horror – Usa). Doctor Sleep è un film di genere Horror del 2019 diretto da Mike Flanagan con Rebecca Ferguson, Ewan McGregor e Kyliegh Curran, adattamento del romanzo sequel di Shining di Stephen King. Uscita al cinema 31 ottobre 2019. Distribuito in Italia da Warner Bros. Paese di produzione: USA.

– “Finchè morte non ci separi” (95min – Thriller – Usa). Grace, una neo sposa, si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del marito per prendere parte a una tradizione secolare. Pian piano, il gioco scelto si trasformerà in letale lotta per la sopravvivenza.

– “One piece – Stampede” (95min – Animazione – Giappone). Durante l’Expo dei Pirati, una manifestazione “fatta dai pirati per i pirati”, si riuniscono i pirati di tutti il mondo. Tra questi, vi sono di certo alcuni di quelli che vengono ritenuti tra i più pericolosi. La Ciurma di Cappello di Paglia non può fare a meno di unirsi a loro per mettersi sulle tracce di un tesoro a lungo perduto e appartenuto nient’altro che a Gol D. Roger.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). Il film è basato sulla celebre omonima serie tv, ambientata nella immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all’inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley potesse durare altri mille anni, ma non sarà così.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “The hole – L’abisso” (90min – Horror – Irlanda). La giovane Sarah si è riposizionata in una cittadina nella campagna irlandese con il piccolo Chris, suo figlio. Chris è molto attaccato alla mamma, ma la rimprovera per avergli mentito quando gli aveva detto che il papà li avrebbe raggiunti. Sarah sa che non è facile spiegare certe cose ai bambini e perciò deve glissare: con il papà di Chris si intuisce che le cose sono finite in modo burrascoso e ciò non è stato estraneo alla decisione di andare in campagna. Arrabbiato, Chris corre verso il bosco. Sarah lo insegue e si imbatte in uno strano e gigantesco buco nel terreno, una voragine, proprio in mezzo agli alberi. Sarah recupera Chris e, sconcertata, ritorna a casa. Una notte, la donna si risveglia e scopre che Chris non è nel suo letto. Spaventata, lo cerca anche nel bosco, senza trovarlo. Rientrata in casa, proprio mentre sta chiamando la polizia, Chris ricompare come se niente fosse negando d’essersi mai allontanato. Ma c’è qualcosa di strano e Sarah se ne rende conto sempre di più.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Vicino all’orizzonte” (109min – Sentimentale – Germania). Jessica ha diciott’anni, ama la vita e sogna in un domani felice quando un giorno si innamora del ventenne Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, Danny dietro la sua apparenza perfetta nasconde però un oscuro segreto. Con lui, Jessica si rende presto conto di non poter avere il futuro che sognava ma di una cosa è certa: crede nel loro amore e combatterà in suo nome.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

