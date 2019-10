“La Cina vista vicina:” dialogo tra Galli della Loggia e Mazzei

Terzo appuntamento con le “Rotte per leggere il presente”, la sezione internazionale di Molte fedi sotto lo stesso cielo. È la Cina la protagonista della serata che venerdì 11 ottobre vedrà confrontarsi il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, con il docente universitario e orientalista, Franco Mazzei. Il palco è quello del Parco tecnologico del Kilometro Rosso (via Stezzano 87, in città) con inizio alle 20.45. Introduce Alberto Bombassei, presidente della Fondazione Italia Cina.

L’avvento al potere della cosiddetta Quinta Generazione, rappresentata da Xi Jinping, leader carismatico e decisionista, segna una svolta decisiva nella politica estera di Pechino: abbandonata l’accorta politica di buon vicinato e basso profilo, con Xi è radicalmente mutata la stessa geopolitica della Repubblica Popolare Cinese che, da continentale e regionale, è diventata globale e marittima. A differenza di quanto avviene in Occidente, la leadership cinese è consapevole che i macrofenomeni che connotano il mondo di oggi sono irreversibili, e in questa complessa prospettiva si inquadra il mega progetto della Nuova Via della Seta (OBOR/BRI). La nuova Cina è insomma quanto mai vicina.

Franco Mazzei, orientalista, esperto di relazioni internazionali, professore emerito presso l’Università di Napoli l’Orientale, ove insegna World Politics e Istituzioni dell’Estremo Oriente e docente di Asian Studies presso l’Università LUISS di Roma. Collaboratore da tempo del Ministero degli Esteri, è autore di importanti saggi sul continente asiatico. Ernesto Galli della Loggia è uno storico e accademico italiano, editorialista del Corriere della Sera. Autore di numerosissimi saggi di politica, filosofia, storia e sociologia, è stato nel comitato scientifico di Rai3, consulente per le trasmissioni di approfondimento storico.

L’incontro è gratuito, previa prenotazione dei biglietti su www.moltefedi.it.