La Carrara Educazione: più arte per tutti

Due giorni dedicati al piacere di scoprire il patrimonio culturale e l’Accademia Carrara, gli intrecci tra le opere, con la Città e la storia. Educatori esperti del Museo accolgono – in sicurezza- insegnanti, educatori, genitori e bambini per condividere conoscenze, per mettere in contatto saperi ed esperienze, con l’obiettivo di approcciarsi alle opere con nuovi strumenti e prospettive ampie.

Visite in presenza, laboratori on line, percorsi guidati incoraggiano la partecipazione attiva, lo strumento più efficace per la salvaguardia e la trasmissione alle nuove generazioni del patrimonio culturale.

Chiama per prenotare l’attività gratuita che fa per te e avere informazioni dettagliate.