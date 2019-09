Karate, quinto trofeo Altopiano Selvino Aviatico

Domenica 11 marzo al palazzetto comunale di Selvino si disputerà il quinto trofeo Altopiano Selvino – Aviatico Memorial Andrea Meroni, gara di karate aperta a tutte le federazioni ed enti di promozione sportivi.

Ecco il programma.

Ritrovo

Dalle 8.30 alle 9 controllo delle iscrizioni e inizio delle gare.

Inizio gara

Alle 9 fasi eliminatorie categorie ragazzi fino a 14 anni:

– Kata individuale e a squadre

– Kumite individuale.

Alle 14 fasi eliminatorie categorie cadetti – juniores – seniores:

– Kata individuale e a squadre

– Kumite individuale.

Quota iscrizione gara

10 euro Kata individuale;

10 euro Kumite individuale;

15 euro Kata squadra.

Premiazioni

Su podio al termine di ogni categoria

Kata: i primi tre classificati

Kumite: i primi quattro classificati (3° a pari merito).

Iscrizioni

Individuali on-line entro mercoledì 7 marzo sul sito www.fesik.org

Squadre

Tramite apposito modulo

Alla signora Gabriella Merlo (cell. 3400832531) – email segreteria@fesiklombardia.it

Le quote di iscrizione verranno versate dalle società al comitato organizzatore in loco.

Per il conteggio dei costi di iscrizione faranno fede i nominativi degli iscritti.

Per l’inserimento nelle categorie si terrà conto della data di nascita non l’anno.

Regolamento Kata:

Le categorie cinture bianche, gialle e arancio possono riproporre lo stesso Kata.

Regolamento Kumite, le protezioni sono obbligatorie:

Fino a 14 anni guantini, caschetto, paraseno femminile, corpetto, conchiglia e paratibia.

Cadetti, junior, senior guantini e conchiglia per i maschi, guantini e paraseno per le femmine, paradenti per tutti. I paratibia (senza collo piede) sono facoltativi.

Per avere ulteriori informazioni telefonare a Mariangela (3480929087), Maria (3495808481) o Giacomo (3355734497).