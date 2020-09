Jazz, a Ponte San Pietro concerto di D’Auria, Tracanna, Cecchetto e Petrin

Avviata con successo con il concerto della pianista e cantante tedesca Olivia Trummer, esibitasi in coppia con il batterista Nicola Angelucci, la rassegna “Primavera In Jazz – Special Edition”, organizzata dal Comune di Ponte San Pietro con la direzione artistica di Roberto Valentino, prosegue venerdì 4 settembre al Centro La Proposta di Via San Marco (ore 21, ingresso 8 Euro) con il Francesco D’Auria Lunatiks Quartet, formazione di recente costituzione, ora alla prima apparizione concertistica, che annovera altre forti personalità del jazz italiano. Ne fanno infatti parte, oltre al leader (batteria e percussioni), il sassofonista Tino Tracanna, il chitarrista Roberto Cecchetto e il pianista Umberto Petrin, tutti solisti di comprovata esperienza anche a livello internazionale.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo presso il Teatro dell’Oratorio (Vicolo Scotti). Prenotazione obbligatoria: tel. 035 610330, 333 6112256.

Riunitosi lo scorso 25 febbraio negli studi della Radio Svizzera Italiana di Lugano per registrare un CD la cui pubblicazione è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid 19, il quartetto Lunatiks è stato allestito dal batterista e percussionista comasco Francesco D’Auria attorno ad alcune sue composizioni nate nel 2019 in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna; altra fonte di ispirazione è la raccolta poetica dal titolo “The Lunatic” di Charles Simic, tra i maggiori poeti statunitensi contemporanei. Con la sua particolare configurazione strumentale, il gruppo si muove nel grande alveo del jazz e dell’arte dell’improvvisazione, complice delle grandi culture del mondo e con un occhio al futuro e alla ricerca di un’identità creativa. Il risultato dell’incontro fra le spiccate individualità di Tino Tracanna, Roberto Cecchetto, Umberto Petrin e Francesco D’Auria è una musica sensibile e vivace che riflette una contemporaneità rispettosa delle sue più felici linfe vitali: il contatto con la sorgente della tradizione, la purezza melodica, lo swing, i più moderni groove e, in particolare, l’improvvisazione come strumento per la definizione di un paesaggio sonoro comune. I musicisti di Lunatiks, al dì là dell’intestazione nominale del gruppo, guardano quindi tutti insieme ad un orizzonte in cui la musica è parte integrante di un mondo dove relazioni, sentimenti, equità, curiosità, arte e diritti sono valori fondanti del vivere civile. Il repertorio è prevalentemente caratterizzato da brani originali del leader, ma durante il concerto di Ponte San Pietro potranno emergere, amalgamati nel discorso complessivo, brani usciti dalla penna di firme storiche del jazz.

Batterista, percussionista, compositore, Francesco D’Auria ha iniziato gli studi musicali nell’ambito delle scuole di jazz dell’area milanese per poi compiere studi classici al Conservatorio “G. Verdi di Milano, dove oggi è titolare della cattedra di Batteria e Percussioni. Ha ideato diversi progetti musicali e nel 2004 ha avviato una collaborazione, tuttora in corso, con il francese Michel Godard, virtuoso della tuba.

Nativo di Livorno, bergamasco di adozione, Tino Tracanna è uno dei più significativi sassofonisti italiani della sua generazione. La sua carriera si è sviluppata attraverso le importanti collaborazioni con Franco D’Andrea e con Paolo Fresu, del cui quintetto è tutt’oggi membro, e numerosi gruppi guidati in prima persona. In proposito si rammentano il quintetto Acrobats e il quartetto Double Cut. È coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Roberto Cecchetto è uno dei più quotati chitarristi italiani. Nel suo ricco curriculum si incontrano prestigiose collaborazioni con Enrico Rava, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Lee Konitz, Roswell Rudd, Claudio Fasoli, Michel Godard e molti altri. Ha anche intrecciato le corde della sua chitarra con quelle di altri titolati colleghi di strumento come lo scandinavo Eivind Aarset e Lionel Loueke, assiduo collaboratore di Herbie Hancock.

Umberto Petrin è uno dei più interessanti pianisti europei. Grazie alla sua indole di sperimentatore, sollo sfondo della profonda conoscenza della tradizione del pianismo jazz, ha avuto modo incontrare in studio di registrazione o sul palcoscenico insigni esponenti del jazz del Nuovo e Vecchio Continente, da Lee Konitz a Tim Berne, da Steve Lacy a Cecil Taylor, da Gianluigi Trovesi a Evan Parker. Ha fatto parte della Italian Instabile Orchestra.

Info e prenotazioni:

BIBLIOTECA COMUNALE

Via Piave 26, Ponte San Pietro

035 610330, 333 6112256

Foto di Roberto Cifarelli