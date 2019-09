“IsolaFolk”, tre serate fra musica e spettacolo

Anche quest’anno torna “IsolaFolk”. L’iniziativa, giunta alla 28esima edizione, propone tre concerti in diverse località dell’Isola.

Ecco il programma.

Sabato 25 agosto a Calusco d’Adda

Una serata tutta da ballare con I Musetta e i Bifòlc, che porteranno il pubblico per il Piemonte e la Francia, dalla Guascogna alla Bretagna.

Sabato 1° settembre a Solza.

– Alle 16,30 in via San Giorgio stage di danza delle vallate occitane del Piemonte, partendo dalla danza principe, la “courento” nelle sue varie forme, a seconda delle valli di provenienza per arrivare ad alcune danze a 4 ballerini.

– Alle 21,15 al castello Colleoni TrioLet Trio, gruppo, nato nel 1997 su iniziativa di Mauro Durando, che con l’associazione La Cantarana, ha svolto un immenso lavoro di ricerca, soprattutto nelle Valli Chisone e Germanasca.

Presenteranno il loro cd Lu Tëmp dë la Danso, con molte musiche di danze dell’area Occitana, non solamente del versante italiano, e molte composizioni originali, valorizzando particolarmente l’uso del canto nella danza.

“Magma Folk Project”, Nato dall’incontro, quasi casuale tra un organetto ed un violino, un bal-folk fluido ed esplosivo , un magma di idee e suggestioni, dialogo costante tra due strumenti, tra silenzi ed esplosioni, per sbizzarrirsi, offrendo multicolori sfumature a chi ascolta.

– Alle 21,30 in piazza San Giorgio “Balbazar Folkgroup”, progetto musicale folk che unisce brani classici della tradizione con sonorità provenienti dai contesti geografici più disparati. Un concerto divertente da ballare e da ascoltare, in grado di soddisfare i diversi gusti dei ballerini, soprattutto gli appassionati di danze folk francesi…

Domenica 2 settembre a Suisio

– Alle 18 in piazza Giovanni XXIII concerto dei Rataplam in memoria del musicista e co-ideatore di “IsolaFolk” Fabrizio Ghisleni nel decimo anniversario dalla sua scomparsa.