“Incontri d’estate”, a Bratto la psicologa Ivana Castoldi

Sabato 10 agosto alle 16.30 in villa Regalia, Via Locatelli 12 a Bratto (Castione della Presolana) si terrà un incontro con la psicologa e psicoterapeuta Ivana Castoldi che presenterà il suo libro “Le ragioni degli Uomini”, Edizioni Feltrinelli 2019.

La relazione affettiva della coppia (desideri, ricerca di significati, bisogni e assunzione di responsabilità) vista dalla parte degli uomini. Ivana Castoldi ha interpellato e osservato da vicino gli uomini, analizzando la loro prospettiva, mettendosi in ascolto delle loro motivazioni e delle loro aspettative. Con un obiettivo: conoscerci di più per amarci meglio.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Incontri d’estate”, che propone incontri con illustri esponenti del panorama giornalistico e culturale italiano all’interno della suggestiva cornice paesaggistica dei parchi di ville storiche di Castione della Presolana. Settimana scorsa, nel primo appuntamento, è stato protagonista il giornalista Beppe Severgnini, mentre sabato 17 agosto si concluderà con lo scrittore, geopoeta e autore di reportage Davide Sapienza alle 16.30 in villa Rachele a Bratto.

Ivana Castoldi ha operato per diversi anni al Centro per lo studio e la terapia della famiglia dell’Ospedale Niguarda-Cà Granda. Attualmente esercita la libera professione, alternando il lavoro clinico a quello di formazione. Presso Feltrinelli ha pubblicato: Meglio sole. Perché è importante bastare a se stesse (2001), Narcisi (2003), Figli per sempre (2005), Riparto da me. Trasformare il mal di vivere in una opportunità per sé (2012, 2014), Se bastasse una sola parola. Piccolo dizionario delle emozioni (2015), Donne al bivio (2016), Le ragioni degli Uomini (2019).