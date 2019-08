Inaugurazione dell\'installazione tessile :Soffi dalle mie Trame

“Soffi dalle mie trame”: i teli di Monica Paulon

L’infinita sapienza del fare e del tramandare quale straordinario potere di mani femminili che, senza l’uso dell’ago, creano bellezza e meraviglia.

Il filo come metafora della sostanza pulviscolare del mondo.

Opere di rara intensità, presenze silenziose e impalpabili, ombre di alberi e di foglie che ci portano lontano da una frequentazione ordinaria delle apparenze di realtà. Le delicate trame di Monica Paulon intrattengono un rapporto con l’ineffabile: portano verso frequentazioni di litorali tra visibile e invisibile, tra finito e infinito.

Monica aggrega, stratifica e ingloba fili in trame e orditi informali e naturali di sete, lane e organze, e dischiude porte e finestre su un altrove.

Nel suo linguaggio creativo che appartiene alle origini storiche, anzi preistoriche dell’umanità, si trova l’essenza della pittura moderna: rifiuto della prepotenza e imperiosità della linea retta e aderenza all’esperienza colorica, emotiva e poetica del sublime estetico di Turner unita alla grande idea di Natura en plein air e alle variazioni sul tema del Monet delle Ninfee.

Punto di partenza per questa artista resta la verità naturale e materiale dei filati di scarto che rivivifica pazientemente con la complicità dell’acqua, ma soprattutto con la religiosità rituale e la profonda coscienza di avvicinare il caos primigenio e con esso tutto ciò che è vivente.Nei teli di Monica i bordi non vedono limite, tuttavia la scelta di quadrati aurei impone un rigore antico e una euritmia classica che comprende una rinascimentale idea di bellezza in grado di contrastare il caso: la loro più intrinseca qualità compositiva sta nel non avere la prospettiva. E’ così che queste impalpabili trame raffigurano una assonanza universale in grado di travalicare i concetti di spazio-tempo.

In una completa identità tra autore e spettatore si impone una esperienza immersiva e totale: entriamo camminando nell’ essenza dell’opera là, dove in un clima creativo palpitante, la fluidità e la leggerezza ci sospingono verso l’inatteso.

Le trame di Monica Paulon ci portano nel campo elettivo di una avventura emotiva interiore. L’autrice imprigiona in una struttura segnica, con le mani, i sensi e la mente, la fuggevole esistenza delle nuvole, del bosco, del giardino, dei fiori, delle foglie, della pelle, ecc.. insomma di tutto ciò che vive e muta.

Panica poesia dell’attimo che trascorre intrecciata in fili di sete, sensuali miraggi di soffi e riflessi imprigionati nell’organza, arcane orografie di paesaggi di ogni tempo e di ogni luogo rinnovate nella tela, magici intrecci di segni che infondono vita a vecchie realtà minacciate dalla morte.

Dal rapporto con l’esistente, dal piacere del “fare” Monica, frequentando i territori dell’estetica, costruisce nuovi, palpitanti e seducenti mondi in movimento per tramandare leggerezza e felicità: nel qui e ora.

Eles Iotti