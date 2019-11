“In un mondo che…”, a Seriate incontri e spettacoli con il Greto

Sulle note di Lucio Battisti si è aperta la tredicesima edizione di “Incontri sul Serio” ad opera dell’Associazione Onlus “Il Greto” di Seriate: una serie di iniziative, proposte, occasioni di dialogo e confronto attorno a temi sempre più attuali e rilevanza sociale che si svolgeranno alle ore 20.45 c/o il Teatro Aurorain via del Fabbro 5 e sul territorio dall’autunno 2019 alla primavera 2020.

Un programma ricchissimo di eventi e ospiti di prestigio in una lettura di opportunità e contraddizioni che viviamo ogni giorno, come canta Battisti nella sua poesia:” In un mondo che, prigioniero è…il mio canto libero…” e come ci ricordano le parole di Paulo Coelho:” Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e correre il rischio di vivere i propri sogni”.

Alla serata del 3 ottobre sul tema “Sinodo dell’Amazzonia” con Mons. Eugenio Coter e che ha visto una notevole affluenza di pubblico, seguiranno nell’ordine:

Sabato 16 novembre: Spettacolo Teatrale… “Il Muro” di Marco Cortesi e Mara Moschini. A distanza di 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, un pezzo di teatro civile, d’inaspettata bellezza e profondità.

Sabato 23 novembre: “Finardimente” …in uno show fra musica e parole il ritorno di Eugenio Finardi accompagnato dalla chitarra di Giovanni Maggiore in arte “Giovazza”.

Venerdì 17 gennaio: “Rimessi in Viaggio” … Incontro e dialogo con Daniele Rocchetti, Pres. Acli Bergamo e Don Giuliano Zanchi Dir. Fondazione Bernareggi.

Venerdì 28 febbraio: “Crimine Infinito” …Incontro e dialogo con Dr.ssa Alessandra Dolci, Magistrato Capo Antimafia a Milano.

Sabato 7 marzo: Spettacolo Teatrale…” Pane e Rose”. Una rivolta guidata dalle donne con Monica Morini, Bernardino Bonzani e musiche dal vivo di Claudia Catellani.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno: Spettacolo Teatrale… “Riso alla Greca”. Opera del Laboratorio teatrale “La Stanza di Prospero” e regia di Silvia Barbieri.

Domenica 7 giugno: “Camminando sulle Alture”. Una passeggiata in località Selva D’Agnone-Valgoglio con le Associazioni, S.A.S, A.N.P.I, Gruppo Aperto e con la partecipazione della Banda della Città di Seriate.

Un programma intenso, di passione e fiducia volto a generare soluzioni che possono apparire inedite, un programma per un salto di qualità che richiede un cambio di ritmo da parte di tutti, certo…anche un po’ di fatica per un confronto con il pensiero di ognuno di noi, ma il tutto per quel mondo più giusto che desideriamo e come dice il grande Lucio Battisti…Un Mondo Libero!

Vi aspettiamo numerosi…come sempre!

Angiolino Pedrini