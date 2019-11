In piazzale Goisis arrivano “Le Bancarelle del Forte”

“Le Bancarelle del Forte” tornano a Bergamo. Il consorzio, che propone nelle piazze italiane i prodotti che hanno reso famoso il mercato di Forte dei Marmi, domenica 1° dicembre sarà in piazzale Goisis, di fronte allo stadio.

L’appuntamento è dalle 8.30 alle 19, anche in caso di pioggia. I visitatori potranno trovare un’ampia scelta di maglieria in cashmere, biancheria confezionata artigianalmente, pelletteria fiorentina, ceramiche, terracotte, calzature e tanti altri prodotti tipici, che possono rappresentare ottime idee regalo in vista del Natale.

La giornata è un’occasione per acquistare articoli di qualità a prezzi speciali.

Il consorzio “Le Bancarelle del Forte” trae le origini del suo nome dalla città di Forte dei Marmi, in Versilia, conosciuta sia per i paesaggi, le spiagge e il mare sia per le boutique e negozi di tendenza. L’afflusso di una clientela esigente ha portato i commercianti a focalizzarsi particolarmente sulla qualità e a cercare di diversificare la propria offerta in modo sempre più raffinato ed elegante.

I riscontri sono stati molto positivi e oggi gli ambulanti che la frequentano ogni settimana possono vantarsi di far parte delle bancarelle più famose d’Italia.

Nel 2003 un gruppo di mercanti di questa realtà ha deciso di fondare il consorzio per promuovere anche in altre città, tramite eventi itineranti, la qualità delle merci che li ha resi famosi in tutta Italia.

Da annotare, infine, un’altra data: lunedì 30 dicembre “Le Bancarelle del Forte” saranno a San Pellegrino Terme con tutte le novità dell’inverno 2020.

Per avere ulteriori informazioni visualizzare il sito www.lebancarelledelforte.it oppure accedere alla pagina Facebook “Le Bancarelle del Forte”. Consultando il relativo calendario degli eventi è possibile sapere in quali luoghi fa tappa, ricreando ogni volta l’atmosfera che si respira in Piazza Marconi a Forte dei Marmi, sede del mercato.