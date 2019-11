Dal 16 novembre al 26 dicembre in piazzale degli Alpini a Bergamo torna il Villaggio di Natale. Dalle 9.30 alle 19.30 si potranno visitare i mercatini con prodotti artigianali, dolci, specialità enogastronomiche e tante idee regalo. E per i bimbi? Tante le sorprese in programma, dalla visita di Santa Lucia a quella di Babbo Natale, con regali e dolciumi per tutti.