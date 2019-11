In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

Dal 15 novembre al 19 gennaio torna la pista di pattinaggio in piazza della Libertà! Ed è subito Natale. Un appuntamento che, da ormai cinque anni, scalda il cuore dei bergamaschi. Un’iniziativa sempre apprezzata e attesa da grandi e bambini, da nonni e ragazzi, da studenti e coppiette. Difficile resistere a bordo pista, il richiamo del ghiaccio è davvero forte anche per coloro che non hanno mai messo i pattini ai piedi. Perché in pista ci sono i pinguini in plastica ai quali appoggiarsi per muovere i primi passi sulle lame, perché le balaustre sorreggono chi ha timore di cadere ma, acquisito un minimo di sicurezza, si stacca e trova il coraggio di pattinare senza supporti. Perché anche qualche caduta fa parte del gioco, del divertimento.

Sono oltre 20mila le presenze registrate lo scorso anno in poco più di due mesi. Così, per soddisfare le richieste sempre maggiori dei bergamaschi, la struttura in piazza della Libertà è stata allestita a partire dal 16 novembre.

L’organizzazione è in mano, come sempre, a “L’Azzurro” in collaborazione con “Sport Evolution” e con il patrocinio del Comune di Bergamo.

Ogni anno, oltre al classico pattinaggio libero su una pista di 600 metri quadri nel cuore di Bergamo, ci sono iniziative collaterali pensate per tutta la popolazione.

La mattina la pista di pattinaggio diventa un importante punto di riferimento per tutti gli studenti, in quanto viene utilizzata dai ragazzi delle scuole cittadine durante le ore di motoria. Invece di chiudersi in una palestra per fare ginnastica, gli studenti raggiungono piazza della Libertà e infilano i pattini godendosi un’ora di attività sportiva all’aria aperta.

Come ogni anno ci sono diverse attività collaterali proposte dai gestori dell’impianto:

MERENDA SUL GHIACCIO – Ogni martedì, dalle 16 alle 19, offriranno una merenda sana e golosa a tutti coloro che accederanno alla pista di pattinaggio.

CAPODANNO SUI PATTINI – La sera dell’ultimo dell’anno la pista di pattinaggio resterà aperta fino all’1 di notte. Un modo insolito, divertente e romantico per festeggiare questa ricorrenza.

ORARI – La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20,30 alle 24.