“Il volo dell’airone”, a Villongo in scena la storia di Fausto Coppi

Sabato 14 dicembre alle 20.45 alla sala polivalente comunale di Villongo andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Il volo dell’airone – La storia di Fausto Coppi”, con voce narrante di Ferruccio Filipazzi accompagnato alla chitarra da Claudio Fabbrini. L’iniziativa rientra nel programma del festival di teatro lettura “Fiato ai libri”.

Lo zio calzolaio possedeva una bicicletta: era una “Aquila”, aveva il manubrio basso, quasi simile a quello dei corridori. Fausto imparò a reggersi in bicicletta infilando nel quadro la gamba destra e pedalando come uno sciancato: si aggrappava al manubrio e oscillava in affanno da un pedale all’altro. Bastava gli starnazzasse davanti una gallina per farlo ruzzolare malamente. Aveva le ginocchia zeppe di sbucciature, ma non andava a piangere a casa, perché sua madre gli avrebbe dato il resto. Cavalcando la “Aquila” provava indicibili ebbrezze. Curvo sul manubrio, i gomiti in fuori, volava giù per i dossi. Finiva talvolta in una siepe e stravaccava oltre il ciglio. Suo fratello maggiore era Girardengo e Fausto era Binda. In salita, secondo copione storico, perdeva Girardengo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti