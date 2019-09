Il Teatro di strada a Treviglio con il “Festival dei Teatri della Gera d’Adda”

È ricominciata a settembre la storica rassegna teatrale ideata e organizzata da TAE Teatro, con gli spettacoli di “VICOLI – Festival dei Teatri della Gera d’Adda” grazie al Patrocinio dei Comuni di Treviglio e di Rivolta d’Adda, Provincia di Bergamo,Fondazione della Comunità Bergamasca e inserito nei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia.

Sabato 28 settembre alle 21 a Rivolta d’Adda presso la Sala Oriana Fallaci, Tae Teatro presenta la sua recente produzione“Reparto”

Sette pazienti di un ospedale psichiatrico si trovano a convivere in una quotidianità surreale ma, di fatto, caratterizzata da relazioni umane del tutto comuni tra chi è “sano”. Con loro ci sono anche il Dottore ed il fidato inserviente, anch’essi parte di uno schema nel quale si delineano le storie di ognuno, rivelando con sorpresa come le tragedie che li hanno confinati nel mondo dei “pazzi” abbiano molto in comune con le storie vissute di chi ancora si trova all’esterno. Benvenuti nel Reparto! metafora della multifocalità della società post-moderna.

Con: Alice Castiglioni, Daniela Arzuffi, Elisabetta Rota, Nicola Iannaccio, Roberto Pessani, Stefano Rozzoni, Stefano Ulivieri

Regia: Lele Gaballo

Drammaturgia: Domenico Ferrari

Liberamente tratto e ispirato da “Reparto n. 6” di Anton Čechov

Produzione: TAE Teatro

Durata: 50 minuti circa

INFORMAZIONI

– Evento gratuito fino a esaurimento posti

– Sala Oriana Fallaci, Via Galilei 1, Rivolta d’Adda

