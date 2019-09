“Il ritorno delle vecchie signore”, raduno d’auto d’epoca a Bolgare

Domenica 15 settembre dalle 9 alle 12, ritornano a Bolgare le “Vecchie Signore”, il raduno di auto d’epoca selezionate, promosso dall’Associazione Commercianti di Bolgare in collaborazione con Old Motors Club di Bergamo e con il supporto tecnico del Comune di Bolgare. Un’occasione unica per riscoprire la tecnica e ammirare il fascino seducente dei veicoli d’epoca. Il programma prevede un omaggio al paese ospitante con un tour a inchino per le vie cittadine.

Durante la mattinata verrà premiato il “Commerciante Tenace 2019”, l’associato con il merito di perseverare nella sfida lavorativa quotidiana e nell’attività associativa.

Domenica 15 settembre 2019, dalle ore 9,00 alle 12,00

Piazza della Vita, difronte al Palazzo Comunale di Bolgare.

Altro su www.ascombolgare.it

Per informazioni scrivere a info@ascombolgare.it

I proprietari di auto d’epoca interessati a partecipare all’evento, possono iscriversi contattando l’Associazione Old Motors Club di Bergamo (Andrea Gragnani 335.5450503) entro il 10 settembre 2019.