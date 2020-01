“Il Novecento e il giornalismo”, incontro con Ferruccio De Bortoli

Dopo il successo della prima edizione, Comune di Bergamo,Museo delle storie di Bergamo e Associazione Amici del Museo storico di Bergamo rilanciano “Novecento in dialogo”, il ciclo di incontri che ripercorre la storia del XX secolo attraverso le forme narrative che hanno caratterizzato il secolo breve.

Protagonisti di quest’anno sono i mezzi di comunicazione:giornali, televisione, radio, cinema e public history, raccontati da esponenti di spicco del mondo dell’informazione. A dialogare con loro storici di diversi atenei italiani, membri del Comitato Scientifico del Museo delle storie di Bergamo per il progetto “Cantiere 900”. Il calendario, infatti, mira in cinque incontri, uno al mese da gennaio a maggio, a costruire un percorso di avvicinamento alla realizzazione della nuova sezione espositiva del Museo delle storie “Cantiere 900”che sorgerà al Convento di San Francesco, grazie al sostegno di Fondazione UBI – Banca Popolare di Bergamo onlus.

Con questa iniziativa il Museo rinnova la collaborazione con Fiera dei Librai Bergamo, già partner della precedente edizione. In virtù della collaborazione la Fiera dei Librai allestirà, per ogni appuntamento, un punto libri con una selezione di volumi a tema Novecento per approfondire gli argomenti di ciascuna delle conferenze.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si tengono all’Auditorium del Liceo Mascheroni, in via S. Caterina 13. Unica eccezione: l’incontro di sabato 25 aprile in Fiera dei Librai, dove Gabriele D’Autilia parlerà del nuovo Museo MIAC di Roma, dedicato alla storia del cinema italiano.

SABATO 25 GENNAIO

Il Novecento e il Giornalismo. Giuseppe De Luca dialoga con Ferruccio De Bortoli

Si inizia sabato 25 gennaio con il dialogo “Il Novecento e il Giornalismo”tra Giuseppe De Luca, professore di storia economica dell’Università degli Studi di Milano e Ferruccio De Bortoli, editorialista per Corriere della Sera, e suo direttore fino al 2015. Tante le domande che troveranno risposta durante l’intervento. Giuseppe De Luca ci svela la prima: “Come è cambiato nel corso del Novecento il ruolo e il modo di fare giornalismo? Dalla leggenda nera dei grandi imperi mediatici che hanno ispirato l’Orson Welles di Quarto potere nel 1941 al mito dell’inchiesta Watergate (che nel 1973 fece vincere al Washington Post il premio Pulitzer per il servizio pubblico), dalla carta stampata alla radio e alla televisione il giornalismo sembra aver accompagnato e amplificato le contraddizioni, i sogni e le ambiguità del XX secolo. O è solo una proiezione della nostra confusa attualità?”.

Da qui ha inizio il dibattito.