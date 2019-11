“Il Muro” di Marco Cortesi e Mara Moschini in scena a Seriate

Riparte l’Associazione Onlus “Il Greto” di Seriate: sabato 16 novembre alle 20.45 al Teatro Aurora in via del Fabbro 5 Seriate, con “Il Muro”, spettacolo teatrale scritto e interpretato dalla coppia Marco Cortesi e Mara Moschini con la regia di Riccardo Salvetti, un invito a tutta la cittadinanza in occasione del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino.

La caduta di quel muro, il 9 novembre 1989, decretò non solo la fine del periodo definito da Heric J. Hosbawn come “secolo breve”, ma la contemporanea e totalescomparsa dei confini interni con una nuova capitale tedesca pronta a riscrivere la storia europea.

E’ il racconto di una storia vera, emozionante, di tutti coloro che sfidarono il muro più letale e che sembrava invalicabile a tutto il mondo, attraverso gesti di coraggio in nome di un sogno tanto atteso: la libertà.

Una serata particolare, uno spettacolo unico di teatro civile che ha collezionato più di 200 repliche in meno di un anno dal debutto, un pezzo d’arte e riflessione dove i protagonisti si spingono e vanno oltre quel muro, un messaggio di pace e fratellanza che parla di noi, del muro costruito non contro qualcuno, ma del muro che sta dentro di noi, vive a volte nemico di noi stessi,velenoso,ci rende insoddisfatti e spesso rabbiosi, l

ontano dai nostri sogni, dalle relazioni, nelle professioni quotidiane e piano piano ci porta a vivere un’esistenza che non soddisfa… per ore, giorni, mesi, anni.

Intanto la vita di ognuno corre via e tutto passa velocissimo…l’uomo appare sempre più lento nel capire oppure, cosa molto più semplice e reale, non vuole far nessuna fatica e pensare?

Quando capirà di quanto tempo gettato al vento?

Una serata e un testo eccezionale…vi aspettiamo numerosi!

Ingresso libero.

Angiolino Pedrini