Il meglio deve ancora venire, Mister Link, Tenet e… Il week-end al cinema

Arriva al cinema “Il meglio deve ancora venire“. Il film, inno all’amicizia in una commedia degli equivoci, approderà nelle sale giovedì 17 settembre.

Altre novità sono rappresentate da “Jack in the box” e “Mister Link”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Onward – Oltre la magia”, “La candidata ideale”, “Chiamate un dottore!”, “Tenet”, “Le sorelle Macaluso” e “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La verità su la dolce vita” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Memorie di un assassino” (ore 17 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La candidata ideale” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10);

“After 2” (ore 17, 18, 19, 19:45, 20:45, 21:45 e 22:30);

“Tenet” (ore 16:45, 18:30, 19:30, 20:15, 21:30 e 22);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:20);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Non odiare” (ore 20 e 22:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“The new mutants” (ore 18:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19:30);

“Tenet” (ore 18:45, 20:15 e 22:15).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30 e 21:20);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:25);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:20 e 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:05);

“Mister Link” (ore 18:35);

“Non odiare” (ore 20:40);

“The vigil” (ore 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Non odiare” (ore 21);

“Tenet” (ore 21).

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Tenet” (ore 20:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La candidata ideale” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10);

“Tenet” (ore 16:45, 18:30, 19:30, 20:15, 21:30 e 22);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:20);

“After 2” (ore 17, 18, 19, 19:45, 20:45, 21:45 e 22:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18);

“Non odiare” (ore 20 e 22:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Tenet” (ore 18:45, 20:15 e 22:15);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19:30);

“The new mutants” (ore 18:30).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30 e 21:20);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:25);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:20 e 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:05);

“Mister Link” (ore 18:35);

“Non odiare” (ore 20:40);

“The vigil” (ore 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Non odiare” (ore 21);

“Tenet” (ore 21).

SABATO 19 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Tenet” (ore 20:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15, 17:45 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La candidata ideale” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14:40);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Break the silence: The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 14:30);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10);

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40);

“Tenet” (ore 15:15, 16:45, 18:30, 19:30, 20:15, 21:30 e 22);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:30 e 21);

“Onward – Oltre la magia” (ore 14:50 e 17:20);

“After 2” (ore 14:45, 15:30, 16:15, 17, 18, 19, 19:45, 20:45, 21:45 e 22:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:30);

“Break the silence: The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 14:30 e 17:15);

“Non odiare” (ore 20 e 22:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“The bew mutants” (ore 18:30);

“After 2” (ore 15, 16, 19:15, 21 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17 e 19:30);

“Tenet” (ore 14:15, 17:45, 18:15, 21:15 e 22:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 18);

“Non odiare” (ore 16, 20 e 22);

“Mister Link” (ore 16);

“Tenet” (ore 18 e 21).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 16, 17:30, 18:35 e 21:15);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:15);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 14:50, 17:05, 19:15 e 21:35);

“Jack in the box” (ore 20 e 21:45);

“Mister Link” (ore 15:25 e 17:25);

“Non odiare” (ore 21);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15:30);

“The vigil” (ore 21:30).

DOMENICA 20 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 17:30 e 20:45);

“Tenet” (ore 17 e 20:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 16, 18:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15, 17:45 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La candidata ideale” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14:40);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10);

“Break the silence: The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 14:30);

“Tenet” (ore 15:15, 16:45, 18:30, 19:30, 20:15, 21:30 e 22);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“After 2” (ore 14:45, 15:30, 16:15, 17, 18, 19, 19:45, 20:45, 21:45 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 14:50 e 17:20);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:30 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Non odiare” (ore 20 e 22:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Break the silence: The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 14:30 e 17:15);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:30);

“The new mutants” (ore 18:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17 e 19:30);

“After 2” (ore 15, 16, 19:15, 21 e 22);

“Tenet” (ore 14:15, 17:45, 18:15, 21:15 e 22:15).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 16, 17:30, 18:35 e 21:10);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 14:40, 17, 19:10 e 21:20);

“Jack in the box” (ore 18:45 e 21);

“Mister Link” (ore 14:45 e 16:45);

“Non odiare” (ore 20:45);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15:30);

“The vigil” (ore 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 18);

“Non odiare” (ore 14, 16, 20 e 22);

“Mister Link” (ore 14 e 16);

“Tenet” (ore 18 e 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986: una giovane donna viene rinvenuta stuprata e uccisa nei pressi di un villaggio di provincia. Un paio di mesi dopo si susseguono altri stupri e omicidi in circostanze simili. Il detective locale, Park Doo-man, viene coadiuvato da Seo Tae-yoon, giunto appositamente da Seoul, ma le indagini non decollano…

– “Il meglio deve ancora venire” (117min – Commedia – Francia). A seguito di un enorme malinteso, due amici decidono di riprendersi tutto il tempo che hanno perso e di godersi il meglio dei giorni che verranno.

– “La verità sulla dolce vita” (83min – Documentario – Italia). Ottobre 1959: il film su Via Veneto che Federico Fellini ha ricostruito (in piano) a Cinecittà ha raggiunto le quattro ore di lunghezza e ha largamente sforato il budget, al punto che la sua uscita nelle sale è a rischio. Peppino Amato, che produce il film insieme ad Angelo Rizzoli, crede fortemente che il film avrà successo e ne difende il caotico set contro ogni evidenza, ogni tradimento e le svariate bizze del regista riminese, finendo per compromettere l’amicizia con il socio. Per rivendicare il ruolo determinante di Amato nella realizzazione di questo titolo iconico, Giuseppe Pedersoli (figlio dell’attore Carlo Pedersoli, più noto come Bud Spencer, e di Maria Amato, figlia di Peppino) sceglie una formula ibrida tra fiction e documentario, facendo leva sui carteggi privati tra il nonno, Rizzoli e Fellini e i ricordi di famiglia.

– “Le sorelle Macaluso” (94min – Drammatico – Italia). Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono sorelle nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La loro è una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (78min – Animazione – Corea del Sud). La vita di Minna cambia in peggio quando il padre decide di andare a vivere con la nuova compagna e la figlia di lei. Una sera, mentre a fatica si adatta alla nuova realtà, Minna scopre che esiste un mondo dietro ai nostri sogni e trova un modo per entrare nei sogni della sorellastra. Realizzerà tardi che ciò ha pesanti conseguenze.

– “Jack in the box” (87min – Horror – Gran Bretagna). Un’antica scatola contenente un clown a molla viene ritrovata nella campagna inglese e donata a un museo. Quando i dipendenti del museo iniziano a morire uno alla volta, due ragazzi sospettano che il clown non sia un semplice giocattolo.

– “Mister Link” (94min – Animazione – Canada e Usa). Il signor Link è alto 8 piedi, pesa 620 libbre ed è coperto di pelo. Il suo aspetto mastodontico non tragga però in inganno: è divertente, dolce e adorabile. Stanco di condurre un’esistenza solitaria, recluta l’intrepido esploratore Sir Lionel Frost per guidarlo in un viaggio alla ricerca dei parenti da tempo perduti nella leggendaria valle di Shangri-La. In compagnia dell’avventurosa Adelina Fortnight, affronteranno pericoli e impareranno anche come si possa essere una famiglia anche senza legami di sangue.

– “Non odiare” (96min – Drammatico – Italia). In una città del nord-est vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

– “The vigil” (88min – Horror – Usa). Yakov, un giovane ebreo che ha lasciato la comunità ortodossa, accetta di fare da shomer e di vegliare sul corpo di un sopravvissuto all’Olocausto deceduto per vecchiaia. Avendo perso la fede, non ha tanta voglia di tornare tra coloro da cui è fuggito ma non se la sente di rifiutare la paga che gli offre il rabbino. Poco dopo l’arrivo nella fatiscente abitazione del morto, Yakov si rende conto che qualcosa non va come dovrebbe e che la veglia sarà tutto fuorché tranquilla.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “La candidata ideale” (101min – Drammatico – Arabia Saudita). Stanca di dover sottostare al potere maschile, una donna araba decide a sorpresa di candidarsi alle elezioni comunali. Così facendo, combatterà contro le discriminazioni di genere, le norme sociali condivise e un ambiente familiare maschilista.

– “Chiamate un dottore!” (89min – Commedia – Francia). La vigilia di Natale, i parigini più fortunati stanno trascorrendo la serata con la famiglia a scartare i regali. Altri, invece, sono a casa da soli a guardare la televisione mentre altri ancora come Serge lavorano. Medico di turno al pronto soccorso, Serge ha dovuto accettare di prestare servizio: del resto, non può prendersi troppe libertà dal momento che rischia di essere radiato per via dei troppi errori commessi. Mentre le visite si susseguono, Serge incontra un paio di volte Malek, fattorino che consegna cibo, anch’egli in servizio. Complice un malessere, Serge chiederà a Malek di prendere il suo posto.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

– “Break the silence: the movie” (100min – Documentario – Usa e Corea del Sud). Il BTS World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” è finito. Il tour mondiale negli stadi ha visto i BTS come primo gruppo coreano a esibirsi allo stadio di Wembley. Il tour ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul. Con un accesso senza precedenti, le telecamere hanno seguito i BTS per tutto il corso del tour, raccontando da dietro le quinte ogni membro della band. Oltre a quello sul palco, si scopre così un altro lato dei BTS, coi sette componenti della band che condividono storie personali mai raccontate prima.

Paolo Ghisleni