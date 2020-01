“Il grande show”, a Lovere spettacolo contro il bullismo

Sabato 11 gennaio alle 21 al teatro Crystal di Lovere andrà in scena “Il grande show”, spettacolo contro il bullismo. L’iniziativa è promossa dal gruppo Seipiù, le Momi Girls in collaborazione con l’Associazione ACBS e il Comune di Lovere.

Parteciperanno Michael Raimo, Gaia Galligari, Patrizia Salaroli, Blanche Milesi e il mago Robert.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3496684333 – 3356673934.