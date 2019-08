“Il geopoeta”, Davide Sapienza presenta il suo nuovo libro a Castione

Davide Sapienza presenta il suo nuovo libro, “Il geopoeta”, a Castione della Presolana. L’appuntamento è sabato 17 agosto alle 16.30 a villa Rachele, in via Provinciale 38 a Bratto e concluderà l’edizione 2019 della rassegna “Incontri d’estate”.

La poetica della geografia quale approdo di un percorso narrativo costellato da viaggi (dalle Alpi all’Artico di Norvegia), riflessioni e reportage. Trattato geopoetico, libro-manuale: il compimento di una “missione poetica” che ci invita a ripensare, con i poeti della geografia profonda e intima, il rapporto con l’ambiente per avventurarci nelle terre della percezione alla ricerca di un’identità più autentica e un’anima più profonda.

Davide Sapienza è un geopoeta, scrittore, autore di reportage (per i magazine Specchio, Rivista della Montagna, Diario, GQ, Meridiani Montagne, VanityFair.it.) traduttore. Dal 2013 firma una rubrica settimanale su il Corriere della Sera (dorso di Bergamo). Considerato tra i più importanti traduttori di Jack London, ha curato oltre venti classici. Dal 2016 sta sviluppando un progetto geopoetico per il Nordland National Parksenter in Norvegia. Tra i suoi libri I Diari di Rubha Hunish (2004), La musica della neve (2011), Scrivere la natura(2012), La valle di Ognidove (2013), Camminando (2014), La strada era l’acqua (2016), La vera storia di Gottardo Archi (2017), L’Uomo del Moschel (2018), Il Geopoeta (2019).

L’edizione 2019 di “Incontri d’estate” si conclude ma le iniziative culturali a Castione della Presolana proseguono. La prossima è in cartellone già nella serata di sabato 17 agosto: si tratta del concerto per la quinta rassegna “Albinoni”, dedicata al grande compositore Tomaso Albinoni, il cui padre aveva origini castionesi. Alle 21 alla chiesa parrocchiale di Dorga. Si esibiranno Giulia Della Peruta – soprano, Marino Bedetti – oboe, Cesare Zanetti – violino, Flavio Bombardieri – violoncello e Pierangelo Pelucchi – basso continuo e direttore.

Il programma prevede:

– Tomaso Albinoni: Triosonata Op.I n. 4 in Sì b maggiore (Grave, Allegro, Largo, Allegro)

– Johann Sebastian Bach: Sinfonia e Aria dalla Cantata BWV 21

– Tomaso Albinoni: Trisonata Op.IV n. 3 in Sol maggiore per Violino e Continuo (Allegro, Largo, Allegro)

– Johann Sebastian Bach: “Et exsultavit” dal Magnificat BWV 232 per Soprano e strumenti

– Tomaso Albinoni: Triosonata Op.I n. 7 in Sol minore (Grave, Allegro, Largo, Allegro)

– Tomaso Albinoni: “Jesu Rex coelestis” Mottetto per Soprano e strumenti

– Georg Philipp Telemann: Cantata sacra TWV 155 “Da, Jesu, deinem Ruhm zu mehren” per Soprano, Oboe, Violino e Continuo

L’esecuzione sarà intervallata da brevi interventi introduttivi e dalle appassionanti chiose del maestro e direttore artistico Pierangelo Pelucchi.