I teatri dei bambini, all’Auditorium in scena “A naso in aria”

Domenica 27 ottobre alle 15.30 all’Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo andrà in scena lo spettacolo “A naso in aria”, di Schedia Teatro (Milano), spettacolo finalista di IN-BOX VERDE, tratto da “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” di Italo Calvino.

Teatro d’attore e d’animazione video – per tutti, dai 6 anni

Con Valerio Bongiorno e Sara Cicenia

Testo e regia Riccardo Colombini

Scene Marco Muzzolon

La città è fatta di suoni e odori, vive di gesti e pensieri, di chi ci abita e di chi è solo di passaggio. Vive anche nei sogni, di chi in città ci dorme o di chi la città la guarda di notte.

La città vive sempre, anche in attesa del nuovo sole, anche alla luce della luna. Nel parco si siedono un uomo e una donna, si guardano, si osservano, fanno conoscenza.

Finiscono per incontrarsi tutti i giorni e presto si aprono scenari inediti, si diventa capaci di andare oltre per poi scoprire, non senza sorpresa, che queste città invisibili sono tutte davanti a noi.

BIGLIETTI E INFO

Spettacoli festivi e prefestivi Inizio ore 15.30

In caso di doppia replica, anche ore 10.45

Ingresso adulti e bambini 6 euro.

Ridotto con tessera PassePartout, per il pubblico bambino.

Prevendita online dalla nostra pagina Facebook, con posto libero riservato.

In ogni teatro, le casse aprono un’ora prima degli spettacoli.

Gli spettacoli hanno una durata di circa 60 minuti, a eccezione dello spettacolo del 22 febbraio, in due atti, durata 90 minuti.

Repliche scolastiche

Unica replica ore 10.00 – Doppia replica ore 9.00 e ore 10.30

Prenotazione obbligatoria – Ingresso 5.50 euro. Insegnanti accompagnatori omaggio.

Tel. 375 547 8181

Email iteatrideibambini@gmail.com