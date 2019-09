I Legnanesi a Lovere con “70 voglia di ridere c’è”

I Legnanesi tornano a Lovere. La storica compagnia del teatro dialettale lombardo domenica 29 settembre alle 21 sarà in scena al teatro Crystal con la commedia “70 voglia di ridere c’è”.

I protagonisti sono sempre loro, gli inossidabili Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi in uno spettacolo tutto nuovo, scritto in occasione del settantesimo anniversario dalla fondazione della compagnia.

Saranno le premonizioni di una misteriosa veggente Gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, assisteremo ad un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti.

Si inizierà come da tradizione dal cortile, per entrare successivamente, con la Teresa, nel mondo dello star system e vedremo finalmente la Mabilia coronare il sogno di una vita intera, essere ricca e viziata, ritrovando il Giovanni sempre più bistrattato e poco considerato dalle due donne di casa.

Il cambiamento dei Colombo sarà talmente irreale che ad un certo punto dello spettacolo il pubblico si chiederà: “Sogno o son desto?” Allora allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi ad essere travolti dalle risate!

