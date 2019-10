I Civici cori di Milano per l’ultimo concerto di In Tempore Organi

Si chiude sabato 26 ottobre alle ore 21 al Santuario della Madonna del Castello di Almenno san Salvatore (Bg) la 23° edizione di “In Tempore Organi – Voci et organo Insieme”, rassegna organizzata dal Comitato per l’organo Antegnati di Almenno San Salvatore con la collaborazione del Comune e della Biblioteca di Almenno S.S. e del Comitato San Nicola. Ospiti del quarto e ultimo concerto della rassegna i Civici Cori di Milano che si esibiscono con Luigi Panzeri all’organo Bossi 1760 – Sgritta 1863 in un prezioso luogo di arte, architettura e storia, raramente aperto al pubblico. Il programma, che vede l’esecuzione di brani di Giulio Segni (1498-1561), Alexander Ackerman (Agricola) (1445ca – 1506), Johannes Ockeghem (1420ca – 1495), Heinrich Isaac (1450ca – 1517) e Franchino Gaffurio (1451 – 1522), solo per citarne alcuni, accompagneranno il pubblico nelle atmosfere della Milano dei tempi del genio di Leonardo da Vinci. Una curiosità: tra i compositori ricordiamo che Franchino Gaffurio aveva origini almennesi e a Milano entrò in contatto con Leonardo, oltre che con Bramante. E proprio il dipinto del 1485, Ritratto di Musico, attribuito a Leonardo da Vinci e conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano è un probabile ritratto di Franchino Gaffurio. In serata la musica si alternerà alle letture di Gian Luca Baio.

L’ingresso è libero.