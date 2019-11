I carabinieri incontrano i cittadini a Clusone

Il Comune di Clusone ospita il Comando della Stazione dei Carabinieri di Clusone per un incontro “di ascolto”, finalizzato a informare il cittadino in merito alle strategie attuabili per prevenire i reati di maggior allarme sociale. L’appuntamento è lunedì 11 novembre alle 10 alla sala consiliare.

Saranno affrontate le seguenti tematihe:

– Utilizzo del numero di emergenza ‘112’

– Consigli pratici per la prevenzione di reati predatori (furti, truffe, rapine, etc.)

– Illustrazione delle varie attività istituzionali dell’Arma dei Carabinieri

– Miglioramento del senso di fiducia nei confronti dell’Istituzione

– Problematiche con punti investigativi