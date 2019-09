Harley Davidson e solidarietà: run benefico per i vigili del fuoco di Madone

La passione per le Harley Davidson incontra la solidarietà. A dare vita a questo mix è “Fireman on the road”, il primo run benefico a favore della caserma dei vigili del fuoco di Madone.

L’appuntamento è sabato 1° settembre e sarà una vera e propria festa. Il programma prevede la partenza alle 17 dalla concessionaria Harley Davidson Bergamo, a San Paolo d’Argon in via Bergamo, 18/D.

In sella alla propria due ruote ci si sposterà verso la caserma e dalle 19 si proseguirà all’insegna della convivialità con street food e birra, mentre dalle 20 spazio alla musica live con i Sick Brain, la rock cover band più trash, pazza e scatenata della scena musicale nostrana.

Terminato il concerto, dalle 23, si continuerà sulle note del dj set by Andy love.

Nel corso della serata sarà possibile partecipare a una lotteria con premi e sarà allestita un’esposizione di auto d’epoca.

L’evento è aperto a tutti.

Per partecipare al run e ricevere il “pacchetto pompieri” bisogna iscriversi telefonando al numero 035958567 oppure inviando un’e-mail a marketing@hdbegamo.com

Il costo è di 15 euro e comprende t-shirt, birra e panino.

L’iniziativa è supportata dalla gioielleria Cornali e Bergamonews è media partner.