Halloween 2019: le migliori feste nelle principali città italiane

Non manca tantissimo alla notte degli spiriti e delle streghe che, come ogni anno, si ripresenta puntuale ogni 31 ottobre. Quest’anno Halloween cadrà di giovedì e lo sappiamo benissimo: manca ancora tanto tempo ma abbiamo già raccolto la lista completa delle migliori feste di Halloween in Italia. Siete pronti a scoprire quali sono le più terrificanti?

Halloween a Torino

Il capoluogo piemontese può vantare varie feste di Halloween a Torino. Tante, tantissime e tutte particolari.

Le più interessanti per i ragazzi amanti della musica dance/commerciale sono sicuramente quelle organizzate da Halloweentorino.it che per l’edizione 2019 propone due feste: una all’interno di un castello infestato e una all’interno di un centro commerciale di notte. Insomma, le location sono molto particolari e terrificanti!

Seguirà poi, a partire dalle 23:30, la festa vera e propria con la musica che si sprigionerà a tutto volume tra le sale.

Halloween a Bergamo

La festa di punta di Halloween a Bergamo si terrà al “Bolgia”, in cui farà la sua comparsa il dj Marco Faraone all’interno della Sala 1, mentre nella sala 2 ci sarà il party District Detroit. Vari i prezzi che partono da 10€ per l’entrata prima delle 24:00 e 18€ entro le ore 1:00.

Seconda alternativa, la discoteca “Scacco Matto” con il formato FNKY e artisti quali k3ywords from WeMakeItFunky, Michael Klash from Radio Number One e Goldways. Prezzi a partire da 5€+17.

Halloween a Roma

Presso Borgo a Ripa nella capitale laziale, si svolgerà Halloween nel borgo dei fantasmi, in cui ci sarà un’attesa festa in maschera che poggia le sue origini sulla leggenda di un’antica e potente papessa dal nome Olimpia Pamphili avvistata vagare nel giardino vicino la Fontana del Bernini con un solo abito bianco. Per questa occasione, è richiesto un dress-code molto particolare per una festa piuttosto ricercata e chic.

Ben più grande sarà l’Halloweeen organizzato a Cinecittà che si terrà dal 5 ottobre al 3 novembre con personaggi immaginari apparenti alla saga Assassin’s Creed e giostre a tema come CineTour, Phobia, roller coaster Inferno e una speciale Horror House con i maghetti dei libri di Harry Potter. Un occasione ideale per le famiglie ma anche per i più giovani!

Ultima alternativa interessante è l’evento “La villa dei Principi” in cui si terrà uno spaventoso Halloween con dinner show e dance party. La location si trova in Via Doganale, 3 a Cerveteri. Prezzi a partire da 15€.

Halloween a Milano

Ospite speciale per l’evento di Halloween a Milano sarà il dj Leon, che salirà sul palco dell’Amnesia la notte dell’ultimo giorno di ottobre. Apprezzato artista internazionale, ha solcato i palchi dell’Ultra Music Festival, Space di Miami e del Fabric di Londra. I ticket di ingresso partono da 15€.

Non mancano poi tutte le varie serate al Just Cavalli, Hollywood e Magazzini Generali con prezzi variabili e feste di Halloween tutte a tema per l’occasione.

Halloween a Bologna

Speciale Halloween nella città di Bologna con l’arrivo del formato “Random, una festa a caso” in cui tutti i partecipanti potranno letteralmente vestirsi a caso e…. quale giorno migliore dell’anno se non ad Halloween? L’appuntamento è presso l’Unipol Arena di Caselecchio a partire dalle 22.00. I biglietti per il big event sono in vendita sul sito ufficiale dell’organizzazione.

E voi, come festeggerete il vostro Halloween di paura?