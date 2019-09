Gusto e tradizione, a Gandino torna il “Galà dello Spinato”

Gusto e tradizione sono protagonisti a Gandino con il “Galà dello Spinato”. Da giovedì 26 a domenica 29 settembre si terrà la seconda edizione della kermesse dedicata a questa antica e rinomata varietà di mais, eccellenza del territorio e dei suoi prodotti.

Nell’antico borgo gandinese vengono organizzate quattro giornate all’insegna dell’alta gastronomia e un ricco cartellone di eventi. Tutte le sere il PalaSpinato ospiterà le cene e la domenica la cucina sarà aperta anche per il pranzo con la possibilità di gustare piatti a base di Mais Spinato di Gandino e specialità locali.

Il re dei mais sarà in tavola… e in vetrina con showcoocking e ospiti di prestigio: giovedì 26 Bobo Cerea dello stellato “Da Vittorio” di Brusaporto taglierà il nastro inaugurale, venerdì 27 settembre sarà protagonista il vincitore di “Bake Off Italia 2017” Carlo Beltrami mentre domenica 29 settembre il top chef Daniele Zennaro. Inoltre, ci sarà una cucina vetrata a vista coordinata dal top chef Diego Fiori.

Un altro ingrediente sarà la musica d’autore con concerti live e serate danzanti. Giovedì 26 settembre si comincerà con una serata latina con Life Dance ed Estudio Salsa, mentre venerdì 27 saliranno sul palco i Blascover, che interpreteranno i grandi successi di Vasco Rossi. Sabato 28 sarà la volta di Ima – Italian Music Academy, con i giovani dei Talents nazionali accompagnati da Fabrizio Frigeni, chitarrista degli 883. La serata, che sarà animata anche dalle coreografie delle allieve della scuola Fuorididanza di Lidia Salvatoni, sancirà il sostegno del Galà all’associazione “La Passione di Yara onlus”, a cui verrà devoluto parte del ricavato del galà. Il sodalizio, nato nel maggio 2015 con l’obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale nel ricordo di Yara Gambirasio, uccisa a Brembate Sopra nel novembre 2010, intende agire nell’ambito della formazione, della promozione culturale, artistica e sportiva. E nella serata di sabato, in ricordo di Yara, si esibirà per la prima volta il coro nato nell’ambito dell’associazione.

Domenica 29 settembre, nel pomeriggio, spazio alla tradizione con gli storici Sifoi di Bottanuco, l’antico baghèt di Casnigo e i burattini di Virginio Baccanelli. La sera Gabriele Laterza proporrà “Come sempre a Bergamo”, un racconto dedicato a Bergamo e i bergamaschi, nato fra i ricordi gandinesi dell’autore (“la polenta di Tone Servalli…”) e accompagnato da sax, clarinetto e percussioni di Savino e Filippo Acquaviva.

A completare il programma sarà la presenza di mercatini con prodotti tipici e la possibilità di effettuare visite al centro monumentale.

Il tema scelto quest’anno, semplice quanto articolato, è “Coltivare con arte”: ricorda il senso di un progetto sostenibile che ha fatto scuola ma anche l’esposizione della “Deposizione di Cristo nel Sepolcro”, capolavoro di Giovan Battista Moroni conservato all’Accademia Carrara e riportato a Gandino sino al 13 ottobre, nel Salone della Valle. Il presidente della Comunità del Mais Spinato di Gandino, Antonio Rottigni spiega: “Non paia irriverente l’accostamento ma siamo davvero davanti a due eccellenze incredibili, praticamente coeve, che fanno di Gandino, ora come allora, un centro di gravità di altissimo profilo. Il progetto di valorizzazione del Mais Spinato di Gandino® ha mosso passi spediti ed incredibili in questi anni, profondamente legato al territorio e a una sostenibilità concreta che unisce i valori della terra e quelli dell’uomo. Per questo il galà non può (e non vuole) essere una semplice sagra oppure un appuntamento per iniziati: è un’occasione di ulteriore crescita e di dialogo, è l’opportunità per incontrare sapori ed umori, per scoprire una storia che il tempo prolunga e rafforza ad ogni istante, grazie a ogni chicco. Le pannocchie dai chicchi appuntiti sono un testimone prezioso per le nuove generazioni, sono la risposta concreta e inimitabile alla globalizzazione di tecniche e comportamenti, all’omologazione dei consumi e dei social. Il galà vuole lanciare un messaggio forte, legato all’ambiente. L’iniziativa è completamente plastic free, ma promuove anche una sostenibilità sociale ed economica per il territorio della Val Gandino. Non mancheranno attenzione per l’arte, con l’esposizione del progetto “il Vitruviano” dell’artista Ivano Parolini e spazio per le nuove generazioni attraverso le collaborazioni con gli studenti dell’Istituto Galli e dell’Istituto Alberghiero Sonzogni”.

Per avere ulteriori informazioni accedere al sito www.mais-spinato.com e per prenotarsi inviare un’e-mail a galadellospinato@gmail.com oppure telefonare al numero 3770961326.

La manifestazione è inserita nel più ampio contesto de “I Giorni del Melgotto” che, sino al 13 ottobre, accompagnano la stagione del raccolto proponendo una serie di attività e incontri utili ad aumentare e condividere esperienze e competenze.

Le novità non sono finite. Martedì 17 settembre a Milano, nella Sala Giò Ponti del Pirellone, sede del consiglio regionale della Lombardia, è stato presentato il nuovo marchio che certificherà a partire dal 2020 i prodotti legati alla filiera del Mais Spinato di Gandino. A tenere a battesimo il brand c’erano Lara Magoni, assessore regionale a turismo, marketing territoriale e moda, i consiglieri Giovanni Malanchini e Dario Violi, il sindaco di Gandino Elio Castelli e il presidente della Comunità del Mais Spinato di Gandino Antonio Rottigni. “È un passo importante del nostro progetto di valorizzazione e promozione – spiega Rottigni – che intende innanzitutto tutelare produttori e consumatori. In questi anni abbiamo portato avanti un modello virtuoso divenendo paradigma per molte realtà locali ed apprezzato ai massimi livelli nazionali ed internazionali, anche in occasione di Expo 2015. Il marchio di certificazione sarà la garanzia di una filiera corta e verificata, che parte dai terreni coltivati nei comuni della Val Gandino (Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S.Andrea e Peia) ed arriva in tavola grazie a trasformatori, produttori ed operatori che hanno sposato filosofia ed eccellenza del progetto”.

Il nuovo logo, realizzato grazie alla consulenza di Amanda Bettiga ed Emanuele Simone di Linoolmostudio, è dominato dall’icona di un drago, simbolo per eccellenza dello stemma comunale di Gandino. “L’idea – conclude Rottigni – è quella di un messaggio chiaro, semplice ed univoco: il vero Mais Spinato di Gandino sarà solo quello certificato da questo marchio”.