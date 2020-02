Venerdì 21 febbraio alle 20.45 alla sede operativa dell’Anpi di Trescore Balneario, in via della Resistenza, 14 si terrà un incontro dal titolo “Guerre ‘a pezzi’ e resistenze in Medio Oriente“. Un’occasione per capire i conflitti in Medio Oriente e per riflettere sul bisogno di costruire la pace.

Interverrà Francesco Mazzucotelli, docente di storia della Turchia e del vicino Oriente all’Università di Pavia.

L’iniziativa è promossa dall’Anpi – Sezione Valcalepio – Valcavallina.