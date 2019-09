A Grumello al Piano in scena “La vita ha un dente d’oro”

Sabato 29 settembre alle 21 alla Caverna di Grumello al Piano, a Bergamo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “La vita ha un dente d’oro”, con Teatro Caverna. Il primo appuntamento della Trilogia del Tavolino.

La vita ha un dente d’oro è un’antica espressione bulgara che non trova corrispondenza idiomatica nella nostra lingua. Oggi l’espressione non è più in uso ma pare venisse utilizzata per alludere al fatto che in tutto ciò che è vero c’è sempre un artifizio, una menzogna, un’alterazione d’organi. Ma è anche vero che le cose, a volte, sono proprio come sembrano. Commedia primitiva con cadavere al presente. (Rita Frongia)

Morsio Stiotir abita per strada, ha un cane che si chiama Full e ha visto poche aquile nella sua vita. Di antiche discendenze croate, eredita una lingua deformata dal tempo della lontananza. L’ultima immagine prima dell’incidente, è quella di una ragazzina che sta su un muretto, di una vecchia che le conta i capelli e la luce di un faro che si accende e si spegne. In quel tempo dilatato dalla caduta, Morsio sogna la realtà che è stata la sua vita. Tornano i pezzi del passato, senza un ordine, sa che non ho mai guardato la nuca di mia madre? Odore di alcool nell’ultimo respiro, mamma…

Il suo interlocutore si chiama Mors che è anche il nome di una bevanda russa fatta con la mortella di palude. A volte Mors si avvicina fino all’inevitabile, altre volte sembra desistere, ma è solo questione di tempo, non sembra seguire una logica, non ne ha necessità.

Non v’è nulla di logico nel non esserci più. Non sentite che mi sto avvicinando?

con Francesco Pennacchia e Gianluca Stetur

drammaturgia Rita Frongia

regia Claudio Morganti

Produzione Esecutivi per lo Spettacolo

con il sostegno di Regione Toscana/Teatro il Moderno di Agliana

Ingresso con tessera di TC. Intero: 8€ Ridotto per i residenti: 4€

Lo spettacolo fa parte della manifestazione “Cavernicoli in azione” organizzata da TC con il contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca e Bergamo Estate 2018