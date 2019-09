A Grumello al Piano in scena “Comare Morte”

Lunedì 10 settembre alle 21 alla Caverna di Grumello al Piano, a Bergamo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Comare Morte”, con Teatro Caverna.

Liberamente ispirato alla fiaba omonima dei fratelli Grimm

Regia: Damiano Grasselli

Con: Velia De Nicola, Helio Gomes, Matteo Lupi, Viviana Magoni, Nicolò Pandiscia, Luca Ravelli, Pau Salmeron

Produzione Teatro Caverna

Un pover’uomo sceglie come madrina del tredicesimo figlio la Morte perché essa è giusta e non fa distinzione tra ricchi e poveri.

Una volta cresciuto, grazie alle cure di una simile madrina, il figlioccio diviene il medico più famoso del mondo, in grado di predire la vita e la morte di qualsiasi ammalato.

È la Morte stessa a comunicarglielo, ma lui deve ubbidire al suo volere.

Quando però ad ammalarsi sono il re e poi la bella principessa, il giovane trasgredisce i comandi della sua madrina che non esiterà a fargli capire che solo lei è la vera signora, né cattiva, né buona… semplicemente giusta.

Per la 30° edizione dei Rencontres du Jeune Théâtre Européen di Grenoble del luglio 2018, gli organizzatori del festival hanno chiesto a Teatro Caverna di realizzare lo spettacolo di apertura nella suggestiva cornice del Museo Archeologico di Grenoble. Sette allievi si sono quindi messi all’opera confrontandosi con una fiaba dei fratelli Grimm.

Tra ironia e serietà, sulla scena si alternano i personaggi della fiaba: grotteschi e divertenti becchini-vermi affamati; beffarde streghe narratrici, Dio, il diavolo, il re, la principessa… Ma soprattutto lei, la Morte.

Imponente e giusta. Lei a cui nessuno sfugge e a cui nessuno può resistere.

Ingresso gratuito con tessera di TC. Quota annua 2€

Lo spettacolo fa parte della manifestazione “Cavernicoli in azione” organizzata da TC con il contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca e Bergamo Estate 2018.