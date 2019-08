Giovedì 15 agosto alle 21 a Valbondione si terrà il “Gran ballo di Ferragosto”. Si festeggerà con i componenti della Società di Danza Bergamasca.

Il programma prevede una breve sfilata in stile ottocentesco per le vie del paese con partenza dal Palazzetto dello Sport e arrivo in Piazza Martiri, dove si darà il via alle danze e a giochi di gruppo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Palazzetto dello Sport.