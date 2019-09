Gli Alpini di Pedrengo festeggiano l’85esimo di fondazione

L’associazione Nazionale Alpini sezione di Bergamo Gruppo di Pedrengo festeggia l’85esimo di fondazione, il 40esimo di gemellaggio con Buttrio e il settimo raduno di zona 12. In occasione di queste ricorrenze vengono promosse molteplici iniziative con il patrocinio del Comune di Pedrengo.

L’appuntamento è venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre: ecco il programma

Venerdì 20 settembre

– alle 20.30 alla sala polivalente (Scuole medie) rappresentazione teatrale “Il cappello nella neve”. Presenta l’alpino Francesco Brighenti.

– a seguire rinfresco.

Sabato 21 settembre

– alle 19 deposizione floreale al cippo del disperso al cimitero;

– alle 20.45 alla sala polivalente delle scuole medie serata allietata dal coro Polifonico Adiemus diretto dal maestro Flavio Ranica (prima parte), Coro dei Congedati della Brigata orobica don Bruno Pontalto (seconda parte). Presenta l’alpino Francesco Brighenti;

– a seguire rinfresco.

Domenica 22 settembre

Manifestazione 85° di fondazione e 40° di gemellaggio con Alpini di Buttrio (UD); cerimoniere l’Alpino Giancarlo Sangalli;

– alle 8.30 ammassamento agli impianti sportivi, ricevimento delle autorità, alzabandiera;

– alle 9.30 inizio della sfilata accompagnata dalle fanfare alpine di Scanzorosciate e Trescore, deposizione fiori al monumento Avis Aido, deposizione della corona al monumento ai Caduti in piazza Europa Unita, onore ai Caduti, deposizione corona al monumento all’Alpino, arrivo al parco Frizzoni e deposizione floreale al cippo in memoria dei soci fondatori del gruppo;

– alle 10.30 saluto delle autorità;

– alle 11 messa al parco;

– alle 12.30 rancio alpino all’area feste di Via Piave.

L’alfiere sarà gradito ospite.

La popolazione è invitata ad esporre il tricolore.