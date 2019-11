“Giovani emergenti”, musica con Gio Gala e Cuori Infranti band

Prima edizione di “Giovani emergenti”, evento organizzato in collaborazione con VaDeMa music e con il direttore artistico Massimo Buonomo. La serata vedrà riproporre dalla band Cuori infranti canzoni di fama nazionale ed internazionale e non mancherà l’ospite giovane emergente: Gio Gala. Il vincitore di Sanremo NewTalent 2018 riproporrà il brano “Scivola” con cui è arrivato in vetta al concorso e presenterà l’inedito “Cose da poco”. Prima e dopo la serata ci sarà l’opportunità di effettuare prelievi salivari per diventare potenziali futuri donatori di midollo osseo.