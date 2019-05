“Giovani della pace”, a Bergamo fra solidarietà, dialogo e impegno

Sabato 11 maggio Bergamo ospiterà l’evento “Giovani della pace”. La manifestazione prevede un ricco programma di iniziative che si estenderanno da venerdì 10 a domenica 12 maggio.

Organizzata dal Sermig – Arsenale della Pace di Torino, realtà di solidarietà attiva da più di 50 anni a servizio dei poveri e dei giovani, con la collaborazione delle Istituzioni della città. L’appuntamento di Bergamo arriva dopo la tappa di Padova, che nel 2017 ha coinvolto più di 40mila persone. “Vogliamo mostrare il bene che esiste e non fa rumore” ha detto Ernesto Olivero, fondatore del Sermig “Viviamo in un tempo difficilissimo, il male che ci circonda uccide e fa paura, ma questo è il nostro tempo e potrà cambiare solo con giovani coraggiosi, capaci di credere in grandi ideali e di realizzarli con la vita”. “Basta guerre! Facciamo la Pace”: migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni dai Paesi del mondo si riuniranno nel segno del dialogo, della solidarietà, dell’impegno a costruire un mondo migliore.

Il momento principale sarà in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 15: i partecipanti verranno coinvolti in una grande simulazione, utile per rappresentare dati, ricchezze e povertà del mondo di oggi. Sul grande palco si alterneranno le testimonianze di chi ha vissuto o sta vivendo l’esperienza della guerra e le storie di Pace dei giovani. I “Punti di Pace”, azioni positive e progetti di bene volti al miglioramento del territorio, saranno valorizzati in piazza.

L’iniziativa è appoggiata dalla diocesi di Bergamo: “Lo stupore di fronte alla bellezza, la passione per la verità, la capacità di condividere e la gioia dell’annuncio vivono anche oggi nel cuore dei giovani” – dichiara monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, riprendendo le parole del Documento Finale del Sinodo sui Giovani – “e questo appuntamento ne è un segno esplicito. Lasciamoci coinvolgere da questo entusiasmo per generare insieme una cultura dell’incontro e della pace”.

Programma dettagliato della giornata e iscrizioni sono disponibili al sito www.giovanipace.org

Ecco i dettagli.

Venerdì 10 maggio

– alle 20.45 veglia di preghiera per la pace nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta.

Sabato 11 maggio

6° appuntamento Internazionale Giovani della Pace

dalle 15 alle 19

Una città, una piazza, migliaia di giovani e adulti da tutta Italia e delegazioni da altri Paesi del mondo per testimoniare che è possibile costruire la Pace. Un pomeriggio di speranza con al centro le storie dai conflitti di ieri e di oggi, i progetti di bene dei giovani, la musica del Laboratorio del Suono, i volti e le voci del mondo.

Raccolta di fondi e aiuti per tre progetti: Italia – Etiopia ed Eritrea – Siria

A termine del pomeriggio, i giovani saranno protagonisti della pulizia della piazza.

Dalle 10:30 alle 13

Dialoghi in città

Maestri di vita e testimoni a confronto con i giovani, per leggere le sfide del nostro tempo in una prospettiva di speranza. I Dialoghi in Città si terranno nei luoghi più significativi di Bergamo, con una formula molto semplice: l’ospite al centro intervistato da dieci giovani. Il dialogo tra le generazioni alla prova dei fatti.

Gli ospiti

Dialogheranno con i giovani: Vito Alfieri Fontana e Nello Scavo, Leonardo Becchetti, Giorgia Benusiglio e Simone Riccioni, Simona Atzori, Luca Jahier, Andrea Franzoso, Le mamme della Terra dei Fuochi con Maurizio Patriciello, Zia Caterina, Marco Tarquinio, padre Ibrahim Aslabagh, Federica Agosta e Matteo Iannacone (BergamoScienza), ISPI. Laboratori teatrali per bambini.

Ingressi alle 10.30

I posti sono limitati: è necessario iscriversi.

Alle 14 “La marcia della pace di Felicizia”. Bambini, famiglie, giovani in marcia per le strade della città con arrivo in Piazza Vittorio Veneto.

Domenica 12 maggio

Mattino

Visita guidata di Bergamo

Per chi resta in città: visita guidata di Bergamo organizzata da giovani e adulti bergamaschi. Alla scoperta dei luoghi turistici, culturali e sociali più significativi della città.

Ristorazione

De Casoncello Città Alta

Città Alta è il prezioso patrimonio di Bergamo. Le mura venete, la Basilica di Santa Maria Maggiore, Piazza Vecchia. Venerdì sera, sabato e domenica Città Alta ospiterà “DeCasoncello”: la pasta ripiena bergamasca a disposizione di tutti, cucinata dai ristoranti della città con ripieni e prodotti tipici.

Venerdì sera (19.00 – 22.00), sabato (12.00 – 15.00, 19.00 – 22.00) e domenica (12.00 – 15.00) in Città Alta.

Prodotti tipici Area Food

Piazza Vittorio Veneto sarà arricchita da diverse aree: area punti di Pace, area Europa, area dei bambini (Felicizia). Nell’area food saranno disponibili i tipici piatti bergamaschi, realizzati in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi: casoncelli, polenta, risotto.

Sabato 11 maggio, 10.00 – 22.00

Accoglienza e ristoro di benvenuto a cura di Caritas

Caritas Bergamo mette a disposizione di chi arriverà a Bergamo nella mattina dell’11 maggio la propria mensa per un veloce ristoro di benvenuto, in via del Conventino 8 poco distante dal sottopasso della stazione.

Sabato 11 maggio 8.00 – 11.00

Per informazioni inviare un’email a bergamo@giovanipace.org o 334.6568.303 – 334.6568.287.