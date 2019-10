Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni locali

Il 31 luglio 2019 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto, per la data del 26 ottobre, la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari. La provincia bergamasca è ricca di associazioni e di gruppi che preservano la cultura popolare, con grandi sforzi e spesso pochi riconoscimenti. In occasione della prima Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari, sabato 26 ottobre alle 11 le associazioni folcloristiche bergamasche sono state invitate al Palazzo della Provincia per uno scambio di saluti istituzionali, un momento per fare conoscenza e per dare il giusto riconoscimento al mondo del folklore.

Hanno risposto all’appello ben 28 gruppi folkloristici e 15 rappresentanti delle istituzioni locali e della FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari, a dimostrazioni del grande fermento del mondo folkloristico bergamasco.

Partecipano all’evento: Gruppo Folklorico Taissine di Gorno, Gruppo Folklorico Orobico di Bergamo, APS Gruppo Folk I Gioppini di Bergamo, La Compagnia del Re Gnocco di Mapello, Gruppo Folkloristico Musicale I Sifoi di Bottanuco, Gruppo Folk Arlecchino di Bergamo 1949, Cümpagnia del Fil de Fèr di Piario, Rataplam Associazione di Musica di Mapello, Gruppo Musicale Popolare Vilan di Bergamo, Gruppo Folklorico I Canterini di Pognano, Associazione Cultural Folklorico Bolivia di Bergamo, Gruppo Folklorico Lampiusa di Parre, Gruppo Folklorico Costòm de Par di Parre, Bergamo Folk – Arlecchino Bergamasco di Bergamo, Gruppo Folk Amis de Dosèna di Dossena, San Simon Sucre Filial Italia di Bergamo, Gruppo folcloristico musicale La Garibaldina di Terno d’Isola, Caporales Mi Viejo San Simón di Bergamo, Gruppo Storico Gli Scacchi Viventi di Mapello, Gruppo Folklorico Brighella e la Torre Campanaria di Comun Nuovo, Ducato di Piazza Pontida, Giopì e Margì, Proloco di Bergamo, Promoisola, Proloco di Parre, Spirito del Pianeta, La Strada del Vino Valcalepio.

Saranno inoltre presenti il Vice Presidente Nazionale FITP Fabrizio Cattaneo, il Presidente Provinciale FITP Francesco Gatto, l’Assessore alla Cultura della Provincia di Bergamo Romina Russo, l’Assessore all’ Istruzione del Comune di Bergamo Loredana Poli, il Duca di Piazza Pontida Mario Morotti Smiciatöt, il Consigliere di Regione Lombardia Niccolò Carretta, il Segretario del Consiglio Regionale Lombardia Giovanni Malanchini, i sindaci di Mapello, Bottanuco, Gorno, Parre, gli Assessori alla Cultura di Parre, Gorno e Comun Nuovo. Presenta l’evento Maria Elena Baroni.