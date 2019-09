Giornata dei sapori della Val Cavallina

Domenica 4 marzo dalle 16 nella cornice di Villa Redona a Trescore Balneario il Comitato turistico inValCavallina organizza una giornata interamente dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze culinarie della Val Cavallina.

L’evento nasce all’interno del Tavolo Sapori, uno dei tavoli di lavoro partecipati del Comitato, grazie all’incontro tra ristoratori, produttori e appassionati dell’enogastronomia locale che, mediante una collaborazione attiva, puntano alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e della buona cucina. L’iniziativa vuole essere l’occasione per presentare al pubblico i volti e i prodotti dell’offerta culinaria a km0 della valle.

Durante la giornata i produttori locali avranno a disposizione alcune sale della villa per esporre e vendere i loro prodotti tipici, tra cui formaggi, salumi, confetture, mieli, tartufo, olio, vini e tanto altro. A seguire chef e ristoratori si cimenteranno in sessioni di showcooking, durante le quali trasformeranno i prodotti in deliziosi piatti gourmet. Acquistando gli appositi ticket, si potrà scegliere tra una selezione di antipasti, primi, secondi, taglieri e dolci, scelta appositamente dai cuochi per esaltare il sapore della tradizione. Ad accompagnare il buon cibo la possibilità di degustare i migliori vini delle cantine della zona e le diverse qualità dell’ottima birra locale.

Nel corso del pomeriggio saranno inoltre organizzate diverse visite alle cantine dell’azienda vitivinicola Medolago-Albani e attività di intrattenimento per bambini. L’ingresso è gratuito, l’apertura al pubblico è prevista a partire dalle 16, mentre il servizio di ristorazione sarà attivo a partire dalle 18 circa.

L’evento del 4 marzo sarà il primo tassello di un programma di iniziative che nei prossimi mesi punterà al coinvolgimento di tutte le realtà locali che credono nel buon cibo, nei prodotti di qualità e nella Val Cavallina, il comitato infatti sta lavorando affinché “I Sapori della Val Cavallina” possa diventare un marchio sinonimo di qualità, conoscenza e passione per il territorio.

L’evento è organizzato in collaborazione con VR Eventi e con il patrocinio del Consorzio Tutela Valcalepio.

Di seguito si riporta la lista dei partecipanti all’iniziativa:

Agriturismo Bescasolo

Agriturismo San Antonio

Akela di Matteo Armenali

Azienda Agricola Ai Sommi

Azienda Agricola Bzzz

Azienda Agricola Filisetti Dino

Azienda Agricola I Sassi della Luna

Azienda Agricola Naturascelta

Azienda Agricola Pecis

Azienda Agricola Valpredina

Azienda Vitivinicola Medolago Albani

Birrificio Valcavallina

Chiocciola degli Angeli Consorzio Tutela Valcalepio

Fattoria del Colle

Agriturismo Molino dei Frati

Albergo Ristorante Della Torre

Locanda del Boscaiolo

Trattoria Conca Verde

Pasticceria Frutti

Ristornate Pizzeria Castello

Villa Redona