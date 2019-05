Giornata di Costellazioni Familiari e Lavorative Hellinger®

DI COSA SI TRATTA:

La giornata sarà interamente dedicata alle Costellazioni, grazie alle quali potremo portare alla luce le dinamiche più nascoste che stanno alla base di molti dei problemi cui vorremmo trovare una soluzione, sia che si tratti dell’ambito lavorativo che personale. Nell’arco della giornata apprenderemo una diversa modalità di guardare alle difficoltà, ampliando il nostro sguardo, così come da sempre mostra Bert Hellinger, padre delle Costellazioni.

La famiglia d’origine è un sistema di persone, leggi e regole anche non scritte, nel quale siamo nati e grazie al quale siamo cresciuti e diventati ciò che siamo.

All’interno di questo sistema ciascuno di noi occupa un posto dal quale agisce ed interagisce con il mondo. Non sempre però il posto che occupiamo è il nostro vero posto. Talvolta assumiamo inconsciamente quello di persone che, per grovigli familiari anche risalenti a generazioni passate, sono state escluse dal sistema: in questo modo viviamo inconsapevolmente il loro destino, sacrificando i nostri talenti, minando la nostra autorealizzazione.

Attraverso le Costellazioni possiamo sciogliere questi irrisolti del passato, riprendere il nostro giusto posto all’interno del Sistema che occupiamo e, conseguentemente, nella nostra vita.

NEL DETTAGLIO:

La giornata di Costellazioni Familiari e Lavorative può aiutare a risolvere diverse problematiche, legate al campo delle Relazioni, dell’Appartenenza (Familiare e Lavorativa) e del Posto che occupiamo all’interno del Sistema in cui viviamo.

In ambito Familiare le Costellazioni possono essere d’aiuto in caso di: ●separazioni ●divorzi ●conflitti con i figli ●bulimia ●anoressia ●adozioni ●dipendenze (droghe, alcool, gioco…) ●depressione ●malattie anche gravi e tanto altro…

In ambito Lavorativo le Costellazioni possono essere d’aiuto per: ●gestire e risolvere conflitti ●mobbing ●individuare il candidato ideale per specifiche funzioni aziendali ●agevolare l’integrazione tra personale aziendale dipendente e collaboratori/consulenti ●facilitare il raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo ●accrescere il team building ●agevolare la comunicazione ●agevolare clima di fiducia e di collaborazione, etc. etc. …

POSSONO PARTECIPARE TUTTI?

Si, assolutamente. Per coloro che non hanno mai fatto esperienza di Costellazioni, assicuriamo che non occorrono competenze o conoscenze specifiche.

In caso di dubbi o per maggiori info, raccomandiamo di contattarci: siamo abituati a dare spiegazioni di ogni genere così che tutti possano vivere la giornata al meglio.

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE?

Si, perché si tratta di un evento a posti limitati.

“Realizzarsi è fiorire alla propria vita,

un’opportunità unica per essere se stessi.”