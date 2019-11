Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Brembate Sopra

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è in programma un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune di Brembate Sopra, dall’associazione “Ascolta chi parla”, dalla Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e ATS Bergamo.

Si inizia alle 9.15 con il ritrovo al piazzale Giovanni Paolo II, di fronte al Municipio di Brembate di Sopra. A seguire, verso le 9.30, brevi saluti istituzionali e introduzione al senso del Camminare insieme.

Interverranno:

Giuliana ROCCA, Responsabile della UOC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, ATS Bergamo.

Emilana GIUSSANI, Sindaco di Brembate di Sopra

Adele LEIDI, Referente Gruppo di Cammino di Brembate di Sopra

Maria TERESA HEREDIA, Coordinatrice della Rete Interistituzionale Antiviolenza Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

Quindi prenderà il via la Camminata di sensibilizzazione a partecipazione libera “25 NOVEMBRE: I GRUPPI DI CAMMINO ATS BERGAMO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE”.Si consiglia alle e ai partecipanti di indossare una sciarpa o un foulard rosso. In caso di pioggia il percorso sarà più corto, ma la camminata verrà comunque realizzata.

Per informazioni:

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ATS Bergamo

giuliana.rocca@ats-bg.it

paolo.brambilla@ats-bg.it

Rete Antiviolenza Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

reteantiviolenzaisola@gmail. com