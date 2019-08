Gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

Ripartono domenica 1° settembre le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” con visite guidate in 19 località della media pianura lombarda. Dopo la pausa estiva, manieri e borghi solitamente chiusi al pubblico riapriranno le porte per le prime domeniche dei mesi di settembre, ottobre e novembre. Tra storia, arte, natura e tradizioni locali potrete passare una giornata immersi nel passato o nel relax di un territorio lontano dalla frenesia cittadina.

E per approfondire ancora di più la storia di questo territorio costellato da castelli e fortificazioni, da domenica sarà in distribuzione una miniguida di 48 pagine con una sezione dedicata a ciascuna delle 19 località aderenti al circuito: un utile strumento che si aggiunge alla mappa illustrata, in italiano e in inglese, segno della progressiva volontà di far conoscere e promuovere sempre meglio il valore storico culturale, oltre che turistico, dei nostri castelli e palazzi.

Approfittando della bella stagione, domenica 1 settembre, oltre alle visite guidate, si potrà partecipare ai tanti eventi collaterali in programma: rievocazioni medievali, mercatini, mostre, degustazioni, spettacoli per grandi e piccini. In particolare Cavernago e Malpaga si uniscono per la manifestazione “Caverpaga” e aprono eccezionalmente le porte delle loro chiese grazie al progetto “Coglia”, Cologno al Serio ritorna all’aspetto originario con “Cologno medievale”, a Martinengo si tiene il mercato dell’antiquariato e del collezionismo, Zanica organizza spettacoli di burattini da brivido con “Ol Giopì de Sanga” e la frazione di Nosadello (Pandino) celebra la festa patronale con la tradizionale Sagra.

Orari, costi e iniziative locali

Di seguito tutti i comuni e gli orari relativi alle singole località. Scorrendo in basso troverete tutte le specifiche con ritrovi ed eventi collaterali.

Si ricorda che i visitatori sono liberi di pianificare il proprio percorso in base agli orari di apertura di ciascuna località. Ogni visita durerà circa un’ora. Si prega di leggere tutte le informazioni nel dettaglio di ogni località.

Brignano Gera d’Adda – Palazzo Visconti: visite alle ore 14.30 e 16.00 (costo 7€ con gratuità fino a 12 anni e oltre i 75 anni)

Calcio – Castello Silvestri: non sarà visitabile il 1 settembre

Calcio – Castello – Villa Oldofredi: non sarà visitabile il 1 settembre

Caravaggio – Palazzo Gallavresi: visita alle ore 11.00 (costo 5 € per gli adulti, gratis fino ai 18 anni. Biglietto cumulativo Palazzo Gallavresi + Convento di San Bernardino 8€).

Caravaggio – Convento di San Bernardino: visita alle ore 14.30 (costo 5€ per gli adulti, gratis fino ai 18 anni. Biglietto cumulativo Palazzo Gallavresi + Convento di San Bernardino 8€).

Cassano d’Adda: il Castello di Cassano d’Adda non sarà visitabile il 1 settembre

Cavernago – Castello di Cavernago: visite dalle 9.30 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 14.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00) Il 1 settembre l’ingresso sarà a offerta libera.

Cavernago – Chiesa di San Marco Evangelista e Chiesina della Beata Vergine: visite dalle 9.30 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 14.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Il 1 settembre l’ingresso sarà a offerta libera.

Cavernago (fraz. Malpaga) – Castello di Malpaga: Il 1 settembre visite dalle ore 10.00 alle 20.00 (costo 9€ adulti – 4€ dai 6 ai 12 anni – gratis fino ai 5 anni).

Cologno al Serio: visite dalle 10.00 alle 17.30 (costo 3€ – gratis fino ai 12 anni).

Martinengo: visite alle ore 10.30, 15.00 e 16.30 (costo 3€– gratis fino ai 12 anni).

Pagazzano: Visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30. Gratis fino a 18 anni e over 70, costi e prenotazioni on line: http://pagazzano.18tickets.it/)

Pandino (CR): visite alle 11.00, 15.30 e 17.00 (costo 5€, 4€ dai 6 ai 18 anni, over 70 insegnanti, gratis fino a 6 anni).

Pumenengo: visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (costo 3€, gratis fino ai 12 anni).

Romano di Lombardia: visite alle ore 15.00 e alle ore 16.30 (costo 5€ – gratis fino ai 12 anni).

Solza: Visite guidate alle ore 15.30 e alle ore 16.30- chiusura Castello alle 18.00 (costo 3€ – gratis fino ai 12 anni).

Torre Pallavicina: visite alle ore 10.00, 15.00 e 16.00. (costo 6€ per gli adulti, gratuito per bambini fino ai 12 anni).

Treviglio – Museo Verticale: salite alle ore 16.00 -17.00 -18.00 (su prenotazione – vedi sotto). Possibilità di altri orari concordando con l’Ufficio cultura per gruppi di più di 10 persone (costo 5€, 4€ dai 6 ai 18 anni).

Treviglio – città e Basilica San Martino: visite alle ore 16.00 e alle 17.00 (ingresso libero)

Trezzo sull’Adda (MI): visite alle ore 10.00 e alle 11.00 e dalle 14.30 alle 18.00 con partenza ogni mezz’ora. (costo 6€, dai 6 ai 12 anni 3€, under 6 gratis).

Urgnano: visite dalle 14.30 alle 17.30 (costo 5€,- gratis fino ai 10 anni).

Zanica (fraz. Padergnone): visite alle ore 15.00-16.00- 17.00 (costo 5€,- gratis fino ai 12 anni).

Prenotazione consigliata per il Museo Verticale di Treviglio (gruppi max di 20 persone) e per il castello di Pagazzano.

Vedi dettagli nei singoli comuni.

Ecco cosa visitare, comune per comune.

Brignano Gera d’Adda – Palazzo Visconti

Visita guidata a Palazzo Visconti, edificato nel XVI secolo, con analisi e lettura iconografica degli affreschi seicenteschi e settecenteschi, con particolare attenzione alla componente mitologica delle decorazioni.

Presentazione della figura di Francesco Bernardino Visconti (l’Innominato dei Promessi Sposi) e della famiglia Visconti.

Esposizione permanente “Le maschere di Palazzo Visconti”, sculture lignee del XVII sec.

Visite guidate alle ore 14.30 e alle 16.00, della durata di circa un’ora. (costo 7€ con gratuità fino a 12 anni e oltre i 75 anni).

Ritrovo di fronte al Palazzo in via Vittorio Emanuele II, 36 Brignano Gera D’Adda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 334.8540670

www.brignanoproloco.com

Accessibile per disabili

Calcio – Silvestri

Castello Silvestri non sarà visitabile ma potrete ammirare l’Antica Pieve di Calcio con visite dalle ore 14.30 alle 17.30 (costo 2€). Chiuso domenica 1 settembre.

Il Castello-Villa Oldofredi non sarà visitabile ma potrete ammirare l’Antica Pieve di Calcio con visite dalle ore 14.30 alle 17.30 (costo 2€). Chiuso domenica 1 settembre.

Caravaggio

Il borgo di Caravaggio è da sempre terra di grandi artisti: non solo Michelangelo Merisi, il più illustre figlio della Città, ma anche molti altri che hanno arricchito gli edifici storici del centro con le loro opere. Godetevi un pomeriggio alla scoperta delle opere di importanti artisti di fama nazionale custodite nella Pinacoteca Civica di Palazzo Gallavresi, attuale sede del Municipio e antica residenza della famiglia Sforza. A seguire, la visita alla Chiesa Arcipretale dei Santi Fermo e Rustico, che vi sorprenderà per la sua splendida facciata in cotto, richiamo dello stile romanico, e ancora di più per le decorazioni della Cappella del Santissimo Sacramento.

Nel pomeriggio da non perdere una visita all’antico convento di San Bernardino, il cui restauro appena concluso ha riportato all’originario splendore le pareti interamente affrescate da diversi maestri tra cui il caravaggino Fermo Stella.

Palazzo Gallavresi: visita alle ore 11.00 (costo 5€ per gli adulti, gratis fino ai 18 anni. Biglietto cumulativo Palazzo Gallavresi + Convento di San Bernardino 8€).

Convento di San Bernardino: visite alle ore 14.30 (costo 5€ per gli adulti, gratis fino ai 18 anni. Biglietto cumulativo Palazzo Gallavresi + Convento di San Bernardino 8€).

Ritrovo davanti al palazzo in piazza Garibaldi.

Per informazioni: openroad.caravaggio@gmail.com

tel. +39 3519798955

www.comune.caravaggio.bg.it

Accessibile per disabili

Cassano d’Adda

N.B. Il castello di Cassano d’Adda non sarà visitabile il 1 settembre.

Cavernago

Il castello di Cavernago esisteva già nel sec. XIII, era dotato di fossato ed apparteneva ai Canonici della Cattedrale di S. Alessandro in Bergamo. Da loro il condottiere Bartolomeo Colleoni lo acquisì con due atti del 1470 e 1473.

Da lui passò ai suoi discendenti, i Martinengo Colleoni. Nel 1594, a seguito di una divisione fra i due rami della famiglia, il complesso toccò al condottiere conte Francesco, creato cavaliere dell’Annunziata dal duca di Savoia Emanuele Filiberto.

A partire dal 1597, con la moglie Beatrice di Langosco, marchesa di Pianezza, diede inizio ai lavori di radicale ricostruzione del complesso, demolendo edifici e costruendone di nuovi, dando la forma attuale al fortilizio e facendo anche ricostruire la chiesa di San Marco.

Negli anni ’20 del sec. XVII gran parte del complesso venne decorato con pregevoli affreschi; ulteriori campagne decorative seguirono lungo il resto del secolo. Nella prima metà del ‘700 venne realizzato lo scalone elicoidale attribuito all’arch. Filippo Juvarra.

I Martinengo Colleoni lo possedettero sino al 1876 e vi abitarono sino al 1885. Dopo di loro passò ad altre famiglie come i principi Giovanelli di Venezia ed i conti Mazzotti Biancinelli e dal 1950 appartiene alla famiglia dei principi Gonzaga di Vescovato che ha iniziato un’opera di restauro.

Castello di Cavernago: visite dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 14.00 alle 18.30 (ultima visita alle 18.00).

Solo per il 1° settembre l’ingresso sarà a offerta libera (il 6 ottobre e il 3 novembre 5€).

Grazie alla ricerca storica effettuata da “Coglia” dal 1 settembre si potranno effettuare visite guidate alla Chiesa di San Marco Evangelista e alla Chiesina della Beata Vergine (sulla statale di fronte al Castello di Cavernago): visite dalle ore 9.30 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 14.00 alle 18.30 (ultima visita ore 18.00).

Le visite alle due chiese saranno possibili anche il 6 ottobre e il 3 novembre sempre ad offerta libera.

In più sabato 31 agosto e domenica 1 settembre avrà luogo la settima edizione della manifestazione “Caverpaga. Diversamente notte”: grande evento che unisce i due castelli di Cavernago e Malpaga, con tantissime attività per tutti i gusti e le età organizzate tra un castello e l’altro: concerti, sfilate, laboratori, clown, rappresentazioni teatrali e spettacoli di burattini.

www.coglia.org

Le visite sono tutte a cura della “Pro Loco 2C Cavernago Malpaga” fondatrice con il Comune del progetto “Coglia”.

Cavernago (fraz. Malpaga) – Castello di Malpaga

Nel cuore del borgo di Malpaga si trova il castello Colleonesco, di antiche origini medioevali: fu costruito nel 1300, ma guadagnò fama solo nel 1456, anno in cui venne acquistato dal condottiero Bartolomeo Colleoni. Grazie alla sua rilevanza storica, architettonica e ai cicli di affreschi ancora ben conservati, il castello è considerato una delle più interessanti costruzioni della bergamasca. Visita guidata all’interno delle splendide sale del castello arredate con ricostruzioni di mobili d’epoca e interamente affrescate da famosi artisti del 1400, 1500 e 1600.

In occasione della manifestazione “Caverpaga”, il castello sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 con visite guidate. Costo della visita guidata è di 9 euro per adulti e 4 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino a 5 anni.

Durata della visita: un’ora.

Ritrovo davanti al castello in Via Marconi 20, Malpaga.

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre avrà luogo la settima edizione della manifestazione “Caverpaga. Diversamente notte”: grande evento che unisce i due castelli di Cavernago e Malpaga, con tantissime attività per tutti i gusti e le età organizzate tra un castello e l’altro: concerti, sfilate, laboratori, clown, rappresentazioni teatrali e spettacoli di burattini.

www.castellomalpaga.it

Parzialmente accessibile per disabili

Cologno al Serio

Da antico castello a rocca Veneta: le molteplici sfaccettature di un borgo medievale, le cui origini risalgono a più di 2000 anni fa.

Lasciatevi trasportare in un viaggio temporale che vide Cologno contraddistinguersi come avamposto della Signoria Viscontea ed, in seguito, della Repubblica Veneta, nel quale spicca la figura protagonista del Colleoni.

Un borgo tutt’oggi conservato nella sua identità storica e nel suo splendore artistico: dall’inalterata cinta muraria alle quattro torri di ingresso al centro storico, passando per gli antichi affreschi del Cavagna. In una sola parola: incantevole.

In occasione della manifestazione “ Cologno Medievale” : sabato 31 dalle 15.00 alle 23.00- domenica 1 settembre dalle 10.00 alle 18.00 vedranno un susseguirsi di iniziative: rievocazioni storiche con tornei e combattimenti, giochi, pic-nic, laboratori per i bambini e il mercato medievale.

Visite guidate del borgo dalle 10.00 alle 17.30 (costo 3€ – gratis fino ai 12 anni).

Ritrovo per le visite guidate di fronte alla porta di via Rocca.

www.comune.colognoalserio.bg.it

Parzialmente accessibile per disabili

Martinengo

La visita dell’antico borgo di Martinengo, di origine romana, prevede un itinerario che comprende i resti della torre del castello di origine altomedievale, i caratteristici portici quattrocenteschi di Via Tadino e la casa del capitano Colleoni,per poi procedere con la visita al monastero di Santa Chiara, fondato da Bartolomeo Colleoni, con all’interno uno splendido ciclo di affreschi dipinti dal “Maestro di Martinengo”. Infine visita esterna del “Filandone” esempio di architettura industriale.

Visite guidate al centro storico alle ore: 10.30, 15.00 e 16.30. (costo 3€, gratis fino ai 12 anni).

Per tutta la giornata lungo i portici medievali mercatino del collezionismo e dell’antiquariato.

Ritrovo biglietteria per la visita al borgo storico di Martinengo presso la sede della Pro Loco in Via Allegreni, 29 (centro storico).

www.martinengo.org

Accessibile per disabili

Pagazzano

La visita al castello di Pagazzano comprende: il palazzetto cinque-settecentesco con l’imponente camino con i fregi viscontei, l’originale pavimento in cotto, la scalinata in pietra a ventaglio, la corte d’onore dalla pavimentazione in mattonato; i sotterranei in cui è allestito il Museo della Civiltà Contadina, recentemente fatto oggetto di restyling; il mastio da cui si può ammirare il paesaggio con vista di Bergamo alta; il Museo Storico multimediale “Pagazzano e i Castelli di confine” con l’imponente torchio a leva del 1736; il M.A.G.O. – Museo (multimediale) Archeologico delle Grandi Opere – con i reperti rinvenuti negli scavi archeologici delle importanti infrastrutture pubbliche che hanno interessato la pianura bergamasca (prenotazione obbligatoria).

Visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).

Ritrovo di fronte al castello in piazza Castello. Durata visita completa Castello e Musei 2 ore; visita solo al Castello circa 1 ora.

Costo biglietto ingresso: biglietto intero da 5.00 a 10.00 euro; gratis fino 18 anni e over 70, ulteriori specifiche sul sito: www.castellodipagazzano.it

Per maggiori dettagli e prenotazioni consultare il sito: www.castellodipagazzano.it o telefonare al 0363 814629 int. 16 (lun-mer-ven dalle ore 11.00 alle 14.00)

Parzialmente accessibile per disabili

Pandino – Castello Visconteo

Pandino vanta uno dei castelli viscontei meglio conservati della Lombardia, edificato per volere di Bernabò Visconti e di Regina della Scala a partire dal 1355 circa, l’edificio presenta ancora in gran parte le strutture architettoniche originarie e le decorazioni pittoriche del sec. XIV, rappresentanti principalmente motivi geometrici alternati alle insegne nobiliari dei Visconti e dei Della Scala. La visita guidata comprende circa 15 stanze , portici e cortile. Le sale conservano le pitture originali del XIV secolo e alcune sono allestite con esposizioni temporanee: sala della caccia, sala del drago Tarantasio e sala dei Tarocchi.

Domenica 1 settembre nella frazione di Nosadello si potrà anche partecipare alla tradizionale Sagra di Nosadello. La manifestazione si aprirà alle 12.30 con il pranzo in corte; nel pomeriggio giochi per i bambini in oratorio e a seguire, alle 17.30 la scalata della cuccagna. Alle 20.30, a conclusione, processione per le vie del paese.

Visite guidate alle ore 11.00, 15.30 e 17.00. E’ suggerita la prenotazione per gruppi oltre le 10 persone. Per info e prenotazioni: indirizzo: turismo@comune.pandino.cr.it – cellulare anche whatsapp 338.729165 – Tel 0373.973350).

Costo biglietto ingresso: biglietto intero 5€, 4€ per over 70, dai 6 ai 18 anni, insegnanti muniti di certificazione e ingresso senza guida, gratis fino ai 6 anni.

Per maggiori info: turismo@comune.pandino.cr.it ( tel.0373 973350) o manifestazioni@comune.pandino.cr.it (0373 973318).

www.comune.pandino.cr.it

Accessibile per disabili

Pumenengo

Visita al castello Barbò di Pumenengo situato all’estremo confine sud della provincia di Bergamo. L’ampio cortile interno è di forma trapezoidale con pavimentazione in ciottoli. L’intera struttura è realizzata in cotto e borlante di fiume. Sul lato sud al primo piano, che doveva essere il piano “nobile”, vi è un grande salone con pareti interamente affrescate, oggi usata come sala consiliare.

Visite al castello di Pumenengo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Costo 3€ per gli adulti, gratis fino ai 12 anni.

Nel corso della visita sarà possibile visitare la sede dei modellisti pumenenghesi.

Ritrovo davanti al castello in Piazza Castello Barbo’, Pumenengo.

www.comune.pumenengo.bg.it

Parzialmente accessibile per disabili

Romano di Lombardia

Visita esterna alla Rocca con la sua massiccia costruzione caratterizzata da quattro imponenti torri e da un cortile interno il cui aspetto è il frutto di continui rimaneggiamenti che si sono succeduti nel corso dei secoli. Visita al Palazzo della Ragione, porta Brescia e i Portici della Misericordia voluti da Bartolomeo Colleoni in persona, fino al Cimitero Vecchio.

Visita a Palazzo Rubini dall’elegante stile neoclassico con numerosi cimeli appartenuti al famoso tenore.

Visite al centro storico alle 15 e alle 16.30 della durata di un’ora e quaranta circa.

Costo 5€ – gratis fino ai 12 anni. Ritrovo in piazza della Rocca.

www.comune.romano.bg.it

Parzialmente accessibile per disabili

Solza

Il castello di Solza è noto per essere il luogo che, nel 1395, diede i natali al celebre condottiero Bartolomeo Colleoni. La struttura il risultato di molteplici interventi che si sono susseguiti nei secoli: alle costruzioni militari, nobili e potenti, si sono sovrapposte strutture a vocazione agricola. Il complesso si compone della cinta muraria che racchiude la corte coi suoi fabbricati e dei resti di una torre. Il castello riveste così un valore eccezionale rispecchiando la storia stessa dell’Isola bergamasca. Durante le visite guidate la Compagnia d’Arme del Carro presenterà la propria attività di ricostruzione storica tramite allestimenti di metà Quattrocento per approfondire vari argomenti della vita civile e militare del ventennio 1460-1480.

Il 1 settembre il tema sarà “Homini d’arme e armature”.

Visite guidate alle 15.30 e alle 16.30- chiusura del Castello alle 18.00 (costo 3€ – gratis fino ai 12 anni).

Ritrovo davanti al castello in Piazza Colleoni, 3.

Per maggiori info: compacarro@gmail.com (Tel. 375 5621446).

www.compacarro.org

Accessibile per disabili

Torre Pallavicina

Visita all’interno delle sontuose stanze di palazzo Barbò, palazzo Oldofredi Tadini Botti e visita all’adiacente Torre di Tristano, con apertura al pubblico del grande parco verde del palazzo. La Torre, detta di Tristano, o “torrazza” venne eretta dal figlio di Francesco Sforza, Tristano, dopo la pace di Lodi del 1453.

Nello stesso luogo, un secolo più tardi, Adalberto Marchese Pallavicino, decise di costruire una sontuosa dimora. Il palazzo Pallavicino, ora Barbò, è caratterizzato da una successione di stanze riccamente decorate con notevoli soffitti a cassettoni lignei; tra queste spiccano le stanze dipinte dai fratelli Giulio e Antonio Campi, con motivi mitologici legati agli amori degli dei. In aggiunta sarà possibile visitare anche Palazzo Oldofredi Tadini Botti, costruito sempre nel XVI secolo nelle vicinanze della Torre di Tristano. In esso sono presenti affreschi a tema classico, quale il racconto di Amore e Psiche, della scuola dei Campi.

Visite ai due palazzi e alla torre alle ore 10.00, 15.00 e 16.00. Il prezzo è di 6 euro per gli adulti. Gratuito per bambini fino ai 12 anni.

L’entrata principale del castello si trova sulla strada provinciale Pumenengo – Soncino, di fronte al ponte che porta al fiume Oglio.

www.comune.torrepallavicina.bg.it

Parzialmente accessibile per disabili

Treviglio

Il Museo Storico Verticale di Treviglio è un percorso nella storia della città che si sviluppa per sezioni percorrendo i sette livelli della torre civica. Salendo le scale il visitatore si imbatte in una successione di esperienze multimediali e interattive in grado di comunicare la storia della città e gli eventi collettivi che ne hanno costituito l’identità nel tempo come il saccheggio del 1509 e il miracolo del pianto della Madonna nel 1522.

Museo Storico Verticale, piazza Manara: visite guidate alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 (costo intero 5€, ridotto 4€). Il limite massimo è 20 persone per gruppo. E’ quindi consigliata la prenotazione dal sito: www.treviglio.18tickets.it.

Per conoscere le tariffe e per maggiori info http//:cultura.comune.treviglio.bg.it.

Visite alla città e alla Basilica di San Martino alle ore 16.00 e alle 17.00. Ingresso libero con ritrovo in piazza Manara.

Non è necessaria la prenotazione.

È possibile prenotare una visita al museo Verticale in orario diverso per gruppi di almeno 10 persone contattando direttamente l’Ufficio Cultura: 0363 317520, oppure trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it.

www.comune.treviglio.bg.it

Trezzo sull’Adda

Tra Milano e Bergamo, a pochi chilometri da laghi e montagne, nello scenario del Parco dell’Adda Nord sorge Trezzo. La sua storia ha radici profonde e si snoda tra Celti, Romani e Longobardi.

Il castello Visconteo è l’emblema di Trezzo sull’Adda e fu teatro di numerose vicende legate al Barbarossa e alle famiglie Torriani, Visconti e Sforza: secoli di cavalieri, lotte e conquiste. Tra il 1370 e il 1377 fu edificato il Castel Nuovo voluto da Bernabò Visconti, di cui rimangono i suggestivi sotterranei, la torre e i resti del maestoso ponte distrutto nel Quattrocento. Dall’alto dei 42 metri della poderosa torre si può ammirare il borgo antico di Trezzo, cresciuto intorno alla fortificazione.

Visite guidate alle 10.00 e alle 11.00 mentre nel pomeriggio visite ogni mezz’ora dalle 14.30 alle 18.00 (ultima partenza) . Costo biglietto intero 6€, 3€ dai 6 ai 12 anni, riduzioni per gruppi e famiglie.

Fino ad ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente una mostra dedicata alle macchine progettate da Leonardo da Vinci, allestita negli spazi adiacenti al castello e all’interno del parco.

Per maggiori informazioni consultare: www.prolocotrezzo.com

Non accessibile per disabili

Urgnano

Visita completa del Castello Albani. Il tour comprende: La “Sala dei Satiri”, La “Sala Rossa”, arricchita da un meraviglioso soffitto in legno a cassettoni e da un monumentale camino in pietra; La “Sala delle Grottesche” con affreschi di soggetto mitologici del XVI secolo; Il “Passaggio degli Ovali”, La “Sala degli Stemmi” e la “Sala delle 4 stagioni”. Visita al “Giardino Pensile”, arricchito dal vialetto delle statue “Grottesche” e il “Cortile del Pozzo”, che prende il nome dal pozzo in pietra recentemente restaurato. La visita guidata sarà ulteriormente arricchita dall’iniziativa “Visioni dal passato” che vedrà il visitatore calarsi nella storia con visioni di personaggi dipinti su quadri che prenderanno vita al passaggio dei visitatori raccontando le loro gesta.

Visite alla Rocca Albani dalle 14.30 alle 17.30 della durata di un’ora, con partenza ogni 20 minuti. Ultimo ingresso ore 17.00. Costo 5€. Bambini fino ai 10 anni gratuito.

Ritrovo davanti alla Rocca, entrata in via Rimembranze o dal passaggio degli affreschi (venendo dalla piazza).

In aggiunta alle visite guidate alle ore 15, 15.45 e 16.30 sarà organizzato un mini – tour del castello intitolato “La principessa, il mago e il drago” per i bambini (fino a 10 anni). Costo 3€.

Un’esperienza unica dove si diventa protagonisti di una bella favola dove incontreranno Merlino, il re Ermenegildo, la regina Gertrude e un terribile drago.

www.apu3000.it

Non accessibile per disabili

Zanica (fraz. Padergnone) – Borgo di Padergnone

La storia del Borgo affonda le proprie radici nella prima età romana imperiale. Nel Medioevo Padergnone si sviluppa in un castrum con funzioni difensive. A partire dal Cinquecento diventa residenza di campagna della ricca famiglia Poncini, che tiene il complesso per quasi trecento anni e lo trasforma in vera e propria villa di delizia. Significativi interventi si devono anche ai conti Albani e ai nobili Sonzogni, nuovi proprietari nel XVIII secolo.

Visite guidate alle ore 15.00, 16.00 e 17.00, costo 5€ gratis fino ai 12 anni. Ogni visita dura circa 1 ora e 15 minuti.

Ritrovo davanti al borgo in via Padergnone, 45 – 24050 Zanica (BG)

In aggiunta, dal 28 agosto al 1 settembre l’associazioni “Ol Giopì de Sanga” porta in scena cinque spettacoli di burattini da brivido nelle principali cascine di Zanica. La rassegna terminerà a Padergnone domenica 1 settembre con lo spettacolo delle ore 21.00 (ingresso libero).

www.borgodelpadergnone.it

Parzialmente accessibile per disabili